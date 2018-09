Burgemeester Medellín sluit omstreden Pablo Escobar-museum

Roberto Escobar beheerde in Medellín een museum ter nagedachtenis aan de bekendste drugsbaron ter wereld: zijn jongere broertje Pablo. Het kleine museum was opgenomen in de zogenoemde ‘Pablo Escobar Tour’, dagelijks ontving hij er tientallen toeristen. Maar deze week kwam er een einde aan zijn business, toen de Colombiaanse politie de deuren van de gedenkplaats sloot.

Volgens de politie hebben Roberto Escobar en zijn collega’s hun papieren niet op orde, wat als reden werd gebruikt om het omstreden museum tijdens een inval te sluiten. De laatste toeristen hadden het pand nog niet eens verlaten.

De burgemeester van Medellín, Federico Gutiérrez, hoopt dat de sluiting zorgt voor meer rust in zijn stad. Gutiérrez heeft zich al vaker uitgesproken tegen het narcoturismo dat Medellín de laatste jaren overspoelt. Toeristen komen naar de stad om de plaatsen te bezoeken waar Escobar heeft gewoond, geleefd en gemoord.

Ethische strijd

Tijdens een persconferentie zei Gutiérrez dat de sluiting van Roberto Escobars museum een stap in “een ethische strijd” is. Hij vindt dat het museum “maffia-cultuur begunstigt”.

“Wat nou als we de verhalen van de slachtoffers van drugscriminaliteit zouden vertellen. Wat nou als we iets zouden doen om hén te herdenken, in plaats van de daders, die zoveel schade hebben aangericht, af te beelden als helden.”

Gutiérrez maakte eerder dit jaar al bekend dat hij de zogenoemde Mónaco-flat, een gebouw in het chique gedeelte van Medellín in handen van de Escobar-familie, wil sluiten. Op de plaats wil de burgemeester een park maken met een gedenkzuil voor de slachtoffers van de gewelddadige drugskartels in Medellín. “Alle symbolen van illegaliteit moeten verdwijnen.”

Pablo Escobar was de oprichter van het beruchte Medellín-kartel. De Colombiaan bouwde zijn drugsimperium in de jaren zeventig op en beheerste uiteindelijk het grootste deel van de cocaïnehandel in Zuid-Amerika. Escobar was betrokken bij duizenden moorden. Hij zat achter verschillende bomaanslagen, waaronder die op een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Avianca. Ook werden in zijn opdracht talloze politieagenten geëxecuteerd. In 1993 werd Escobar doodgeschoten door de politie.