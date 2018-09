Cambodja geeft gratie aan veroordeelde Australische filmmaker

Cambodja laat de veroordeelde Australische filmmaker James Ricketson vrij. Hij heeft koninklijke gratie gekregen, meldt persbureau Reuters op basis van de uitspraak van de rechtbank in de hoofdstad Phnom Penh. Eind augustus werd Ricketson veroordeeld tot zes jaar celstraf wegens spionage. Hij zat meer dan veertien maanden gevangen.

Zijn zoon Jamie Ricketson zei tegen de verzamelde pers: “Wij zijn gelukkig en zeer dankbaar voor het koninklijke pardon. Dit is het beste nieuws ooit.” De familie van de filmmaker startte vorig jaar een petitie voor zijn vrijlating.

Volgens Uk Heisel, onderzoeksdirecteur van de Cambodjaanse immigratiedienst, wordt Ricketson vrijdagavond op het vliegtuig gezet naar Australië. “We deporteren hem vanavond omdat hij een misdaad heeft begaan in ons land.”

Eenpartijstaat

Filmmaker Ricketson komt al meer dan twintig jaar in Cambodja en heeft talloze documentaires gemaakt over het land en haar inwoners. In juni 2017 maakte hij dronebeelden van een bijeenkomst van de inmiddels verboden oppositiepartij CNRP. Volgens rechter Seng Leang had de Australiër zich schuldig gemaakt aan spionage en het verzamelen van informatie “die schadelijk is voor de natie”.

Media gelieerd aan de Cambodjaanse overheid noemden Ricketson een “belangrijke spion” in een door de Verenigde Staten geleide couppoging om premier Hun Sen af te zetten. Hun Sen is al meer dan dertig jaar aan de macht in Cambodja en won zoals verwacht de parlementsverkiezingen in juni van dit jaar. Daarvoor zette hij wel al zijn concurrenten buitenspel. Oppositieleider Kem Sokha werd in september 2017 opgepakt, in november werd oppositiepartij CNRP verboden.

Gebrek aan persvrijheid

Tijdens het proces zei de rechter dat Ricketson op de hand was van de oppositie. De Australische filmmaker stelde dat hij puur uit journalistieke overwegingen contacten had met partijen als CNRP. “Voor welk land spioneerde ik dan?”, gaf hij aan.

Volgens de internationale organisatie Reporters without Borders (RSF) is het zeer slecht gesteld met de persvrijheid in Cambodja. Tientallen lokale journalisten zitten gevangen en onafhankelijk media wordt het werken onmogelijk gemaakt. Op de persvrijheidsmonitor neemt Cambodja de 142ste plaats in van de in totaal 180 onderzochte landen.