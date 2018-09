Belastingdienst gaat weer gebruik maken van camerabeelden

De Belastingdienst gaat vanaf volgend jaar toch weer gebruik maken van camerabeelden om te controleren op de motorrijtuigenbelasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opsporen van auto’s die als gesloopt staan geregistreerd maar toch op de weg te vinden zijn. Dat maakte de Belastingdienst bekend in het Belastingplan 2019.

Lees meer over de uitspraak van de Hoge Raad: Fiscus mag geen kentekens verzamelen

De Belastingdienst wil vanaf 1 januari 2019 via zogenaamde ANPR-camera’s (automatic number plate recognition) kentekens, locatie, datum en tijdstip verzamelen. Deze worden vergeleken met een referentiebestand. Als er geen aanleiding is voor verder onderzoek worden de gegevens binnen 24 uur vernietigd. Opvallende gegevens worden zeven werkdagen bewaard.

Hoge Raad

De Belastingdienst maakte al eerder gebruik van camerabeelden maar stopte hiermee na een uitspraak van de Hoge Raad in februari vorig jaar. De Hoge Raad oordeelde dat er geen wettelijke grondslag was voor het verzamelen en opslaan van kentekengegevens, waardoor de gegevensverzameling een inbreuk op het privéleven werd. Inmiddels heeft de Belastingdienst de wettelijke grondslag aangepast, waardoor de camera’s wettelijk weer zijn toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de privacywet, oordeelde dat de aanpassing voldoende is onderbouwd.

De Belastingdienst gaat naar eigen zeggen de beelden voorlopig niet gebruiken om te controleren of bestuurders hun auto van de zaak te veel privé gebruiken. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten nog met het Belastingplan instemmen.