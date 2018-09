‘Alles is hetzelfde, alleen bedek ik me meer’

Foto Khalid Amakran Naam: Romaissa van der Blom (14), Rotterdam Zit in: 3 havo, islamitische school Woont met: ouders, zus (16), broertje (11), zusje (3) Vader: ondernemer Moeder: voorzitter moskee

Bubbelbad

„Niemand zei: je moet later een hoofddoek dragen. Het was mijn keus. Ik ben het gaan doen toen ik naar de middelbare school ging. Het veranderde niet zoveel. Het was niet: nu kan ik dit of dat niet meer. Ik doe alles wat ik leuk vind. Taekwondo. Paardrijden. Alles was hetzelfde, alleen ik bedek me meer. Als ik naar het strand ga en echt ga zwemmen draag ik een boerkini. Het zou raar zijn als ik een badpak aan had terwijl ik een hoofddoek draag. Maar ik zwem niet vaak in zee, ik ga meestal pootjebaden met mijn zus. En ik ga naar vrouwenzwemmen. In het bubbelbad met vriendinnen.”

Traptechnieken

„Taekwondo is een verdedigingssport, het gaat vooral om traptechnieken. Eens in de drie maanden heb ik een wedstrijd. Ik kan best hard trappen, maar mijn tegenstander ook. Je moet bedenken: hoe maak ik punten. Je draagt een helm en borst-, scheen- en armbescherming. In het pantser zit een sensor. Als je het pantser van je tegenstander raakt heb je een punt, dat zie je dan op een scherm.”

Buren-iftar

„Ik ben geboren moslim. Mijn ouders hebben zich bekeerd toen ze twintig waren. Mijn moeder was christelijk opgevoed, maar niet streng. Zij en mijn vader kregen verkering en gingen onderzoek doen naar geloven. Ze kwamen uit bij de islam. Mijn opa en oma zijn geen moslims, mijn ooms en tantes ook niet. Maar wij zijn totaal geen buitenbeentje. Ik ga vaak met mijn neefjes naar de bioscoop. Sommige familieleden komen in de moskee als daar iets is, zoals de buren-iftar tijdens de ramadan. Dan komt de burgemeester en nodigen we ook onze familie uit.”

Arabisch

„Ik heb lang Arabische les gehad – tot ik Arabisch kreeg op school. Ik leer Arabisch om de Koran te lezen, leren spreken hoeft niet per se van mij. Ook al versta je het niet, als ik Arabisch hoor vind ik het heel mooi. Niet zoals wanneer ik een Duits boek lees. Echt speciaal. Omdat het de taal is van de Koran. Ik bid vijf keer per dag. Bidden is verplicht binnen de islam maar je doet het voor jezelf. Ik voel me rustiger sinds ik bid. Alles is geordend. Ik kan me het leven niet meer voorstellen zonder dat ik bid. Als je in gebed bent, reciteer je een soera, een vers uit de Koran. Je leert hoe je dat heel mooi kunt zeggen. Je bent je er niet altijd van bewust wát je zegt. Je bent met God aan het praten. Dan reciteer je zijn woorden. Dat is het belang van gebed: vijf keer naar God toe.”