Airbnb wil verhuurders belonen met aandelen

Airbnb wil sommige verhuurders gaan belonen met aandelen in het bedrijf. Daartoe heeft het verhuurplatform een brief geschreven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Om verhuurders aandelen te mogen geven, moeten er namelijk beursregels worden aangepast.

Sommige bedrijven belonen hun medewerkers met aandelen, maar dat een bedrijf gebruikers van een internetplatform beloont met aandelen zou een primeur zijn. Wel hebben de taxi-apps Juno en Uber pogingen gewaagd de bij hen aangesloten chauffeurs aandelen te geven, maar dat is er mede vanwege de complexiteit van de regels nog niet van gekomen.

Airbnb-topman Brian Chesky zegt tegen nieuwssite Axios dat hij met aandelen de gebruikers nog meer wil betrekken bij het verhuurplatform:

“Airbnb is een bedrijf dat afhankelijk is van zijn gebruikersgemeenschap [...] We willen nieuwe manieren vinden waarop ze kunnen bijdragen aan ons gemeenschapsmodel en hen nieuwe economische kansen geven.”

Beursgang

Chesky stelt dat op deze manier ook gewone Amerikanen zouden kunnen profiteren van de geplande beursgang in 2020. Beurswaakhond SEC hanteert strenge regels voor aandeelhouders van privébedrijven als Airbnb. Zo gelden er vanwege de risico’s die onzekere investeringen met zich meebrengen strikte vermogens- en inkomenseisen.

Airbnb is opgericht in 2008 en heeft volgens The Wall Street Journal inmiddels meer dan 5 miljoen verhuuradressen in de aanbieding in 81.000 verschillende steden in 191 landen.

Ook in Nederland is Airbnb populair, maar huurders veroorzaken ook veel overlast. Amsterdam treedt daarom steeds harder op tegen illegale verhuur en wil Airbnb in bepaalde drukke wijken helemaal verbieden.