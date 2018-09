‘Weduwe arts Tuitjenhorn ontving 154.000 euro schadevergoeding’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ruim 154.000 euro schadevergoeding betaald aan Anneke Tromp, de weduwe van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn. Dat schrijft de Volkskrant donderdag op basis van de vaststellingsovereenkomst. De advocaat van Tromp bevestigt aan de krant dat “een zeer ruime vergoeding voor reputatieschade” is uitgekeerd.

Tromp werd in 2013 op non-actief gesteld omdat hij een terminaal zieke patiënt een hoge dosis morfine had gegeven. Kort na zijn schorsing pleegde hij zelfmoord. In 2016 oordeelde de Raad van State dat Tromp nooit geschorst had mogen worden.

Met de schadevergoeding erkent de Inspectie formeel gezien geen aansprakelijkheid. Het bedrag is uitgekeerd als smartengeld aan de huisarts, dat zijn weduwe in ontvangst neemt. Het geld is dus geen vergoeding voor overlijdensschade. Wel heeft de Inspectie meermaals haar excuses aangeboden, zegt de advocaat van weduwe Anneke Tromp in de Volkskrant.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.