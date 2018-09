Vorig jaar wereldwijd kwart minder terroristische aanslagen

Wereldwijd zijn er vorig jaar bijna een kwart minder aanslagen gepleegd dan het jaar ervoor. Ook daalde het aantal dodelijke slachtoffers met 27 procent. Dit heeft vooral te maken met het afgenomen aantal terroristische aanslagen in Irak, dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een rapport over terrorisme dat jaarlijks verschijnt.

Zo is terreurgroep Islamitische Staat (IS) vorig jaar grotendeels teruggedrongen uit Irak en Syrië. De terreurgroep pleegde vorig jaar 23 procent minder aanslagen. Bovendien waren deze aanslagen minder dodelijk dan het jaar ervoor. Het dodental kwam 53 procent lager uit. Zo’n 99 procent van het grondgebied dat bezet werd door IS is vorig jaar bevrijd.

Complex

Desondanks is het terreurlandschap “complexer” geworden. Terreurgroepen als IS wenden zich bijvoorbeeld vaker tot het internet om mensen te inspireren aanslagen te plegen. Dit maakt de groep “minder gevoelig voor conventionele militaire acties”. Het aantal aanslagen gepleegd door mensen die geïnspireerd werden door IS nam vorig jaar ook toe.

Bijna zestig procent van de aanslagen vond vorig jaar plaats in vijf landen: Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filippijnen. In totaal werden er vorig jaar in honderd landen aanslagen gepleegd.