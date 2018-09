Veroordeelde grensrechterzaak moet Nederland verlaten

Ibrahim C., in 2013 veroordeeld voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere, moet Nederland verlaten en mag de komende tien jaar niet terugkomen.

De bestuursrechter in Amsterdam heeft een besluit dat toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff vorig jaar al nam donderdag goedgekeurd. Dijkhoff trok in september vorig jaar de verblijfsvergunning van C., die alleen een Marokkaans paspoort heeft, in. C.’s aanvraag voor nieuwe papieren legde hij bovendien naast zich neer. Een zwaar besluit, maar volgens de rechtbank voldoende gemotiveerd.

De verdachten in de ‘grensrechterzaak’ zwegen langdurig tijdens hun proces in 2013. Ze betuigden op de laatste dag spijt en medeleven. “Dit moet nooit meer gebeuren.”

Minderjarige verdachten

C. en vijf (destijds) minderjarige teamgenoten van Nieuw Sloten B1 uit Amsterdam schopten en sloegen na een uitwedstrijd in Almere op grensrechter Richard Nieuwenhuizen in, die daarbij ernstig gewond raakte. Nieuwenhuizen zakte die avond in elkaar en overleed aan zijn verwondingen. Nieuwenhuizen werd 41 jaar. De zes voetballers en een begeleider werden in 2013 allemaal tot lange straffen veroordeeld.

Nadat hij zijn straf voor betrokkenheid bij de dood van Nieuwenhuizen had uitgezeten, ging C. meerdere keren opnieuw in de fout. Zo pleegde hij meerdere inbraken en handelde hij in drugs. Voor beiden is hij vorig jaar nog veroordeeld. Het oordeel van de staatssecretaris dat C. een “actuele en voldoende ernstige bedreiging van de samenleving” vormt, was volgens het vonnis terecht.

Advocaat Marjon Peeters had om een nieuwe kans voor haar cliënt gevraagd. C. woont volgens haar weer thuis en kreeg in het verleden niet de hulp die hij nu wel krijgt. De rechtbank vond de kans op herhaling bij de Amsterdammer echter te groot.