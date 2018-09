Tientallen zieken aan boord van cruiseschip in Rotterdam

Op het cruiseschip AIDAperla in Rotterdam zijn donderdagochtend tientallen passagiers ziek geraakt. Na onderzoek door medisch personeel bleek het te gaan om een uitbraak van buikgriep, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan NRC. Gedurende het onderzoek mocht niemand het schip verlaten of betreden. Iets voor 13:00 uur werd het schip weer vrijgegeven.

Volgens de regionale zender RTV Rijnmond gaat het mogelijk om het zeer besmettelijke norovirus, dat buikgriep veroorzaakt. De veiligheidsregio kan dat nog niet bevestigen. “Wij sluiten niet uit dat het gaat om het norovirus, maar we wachten de uitslag van het onderzoek af”, zegt woordvoerder Ruud Natrop. Volgens hem komt een uitbraak van deze grootte zelden voor op cruiseschepen.

Verschijnselen van buikgriep

Duidelijk is dat zeker zeventig passagiers zich hebben gemeld met verschijnselen van buikgriep. Zij zijn aan boord van het schip verzorgd en volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond “voelt ruim de helft van deze passagiers zich weer goed”. Zij zijn vanochtend ook meegegaan met excursies.

Het schip ligt aangemeerd bij de Cruise Terminal Rotterdam aan de Wilhelminakade, pal naast de Erasmusbrug. AIDAperla, dat elke zomer Rotterdam aandoet, kan ruim drieduizend passagiers herbergen. Het schip was vertrokken vanuit het Belgische Zeebrugge en kwam donderdagochtend om 07.00 uur aan in Rotterdam, waar het nog tot vrijdagochtend blijft liggen. De volgende bestemming is de Duitse havenstad Hamburg.