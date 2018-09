‘Ticketmaster stimuleert prijsopdrijving kaarten via eigen site’

De Amerikaanse kaartverkoopsite Ticketmaster werkt actief mee aan het duurder doorverkopen van concertkaarten via tickethandelaren. Dat melden de Canadese omroep CBC en de Toronto Star na undercoveronderzoek. Het bedrijf zou hiervan profiteren omdat het een extra toeslag ontvangt bij de doorverkoop via de site van Ticketmaster.

Uit het onderzoek van twee CBC-journalisten blijkt dat Ticketmaster een oogje toeknijpt bij het grootschalig opkopen van concertkaarten. De handelaren maken daarbij gebruik van bots: computerprogramma’s die in korte tijd grote partijen kaarten kunnen opkopen, waardoor andere mensen worden afgetroefd.

Ticketmaster staat toe dat handelaren in sommige gevallen enkele honderden accounts aanmaken met valse identiteiten. Met hulp van deze account worden de kaarten opnieuw aangeboden voor een hogere prijs. Die dure kaartjes bevatten extra kosten voor Ticketmaster. De handel is voor doorverkoper zeer lucratief: sommige handelaren zouden bedragen tot 5 miljoen dollar (4,25 miljoen euro) hebben verdiend.

Besloten bijeenkomst

De journalisten ontdekten de werkwijze op een besloten bijeenkomst voor handelaren in Las Vegas. Daar promootte het Amerikaanse bedrijf de professionele doorverkoop van kaarten en maakte het reclame voor Tradedesk, een nieuw online handelssysteem voor de verkoop van grote hoeveelheden kaarten. Volgens Ticketmaster is Tradedesk, dat alleen voor handelaren is te gebruiken, “het krachtigste programma voor ticketverkoop ooit”. Handelaren kunnen hiermee eenvoudig de kaartprijzen aanpassen aan de vraag.

Ticketmaster wil in een reactie aan CBC niet ingaan op de prijsopdrijving of het Tradedesk-systeem. Zolang er een verschil bestaat tussen vraag en aanbod bij live evenementen zal er volgens het bedrijf “onvermijdelijk een secundaire markt zijn”.

In augustus stopte Ticketmaster met hun doorverkoopsite Seatwave nadat er veel commotie was om de site. Handelaars zouden kaartjes opkopen en voor veel meer geld via het platform verkopen. Volgens Ticketmaster zelf was de doorverkoopsite “gewoon niet goed genoeg”.