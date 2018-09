Tellen wij ook nog mee, vraagt het mkb zich af

Je kunt uren in het historische Deventer rondlopen zonder er iets van te merken, maar er zijn weinig steden in Nederland met in het hart zo’n groot oppervlak aan industrieterrein als de Overijsselse Hanzestad. Ingeklemd tussen centrum, Rivierenwijk en A1 liggen Bergweide, Kloosterlanden en De Weteringen: ruim 4 vierkante kilometer aan typische snelwegrandbebouwing, vol autodealers, kringloopwinkels en transporbedrijven. Stel Deventer voor als een walvis die uit de IJssel drinkt, dan is dit de buik.

Hoe staat het met de zaken bij de ondernemers in dit gebied, dat in totaal ruim 500 bedrijven telt? Merken zij iets van de aantrekkende economie, zo geroemd door het kabinet op Prinsjesdag? En hoe kijken ze naar de maatregelen die deze regering neemt?

Schaap Bliksembeveiliging

„In Paleis ’t Loo zijn we kind aan huis.” Ingrid Hartmann runt samen met haar man Michiel naar eigen zeggen het oudste bliksembeveiligingsbedrijf ter wereld, opgericht in 1776 in Deventer. Er werken ongeveer 25 mensen. In 2016 werd Hartmanns man Deventer Ondernemer van het Jaar. Op het dak van de kleine, lage loods van Schaap, dat hofleverancier is, staat een zestal bliksemafleiders.

Prinsjesdag heeft Hartmann „een beetje op de achtergrond” gevolgd. Van de maatregel die het meeste effect heeft op midden- en kleinbedrijven (mkb) – een kleine verlaging van de vennootschapsbelasting (van 20 naar 19 procent) – ligt ze niet direct wakker. Van wat wel? „Eerder van de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om technisch personeel te vinden. En ik vind dat de verantwoordelijkheid voor ziekte erg ver gaat. We hebben een aantal jaren ongelukkigerwijs geld verloren door personeelsverplichtingen.”

Niks tegen personeel dat ziek wordt, maar dit zijn serieuze risico’s voor het mkb, zegt Hartmann. Haar specialistische bedrijf drijft op vaste krachten omdat er vaak een interne opleiding nodig is. „In verhouding tot multinationals is het mkb erg kwetsbaar. Maar onmisbaar.” En ja, dan voelt het afschaffen van de dividendbelasting toch wat vreemd. „Blijkbaar is er veel politieke aandacht voor die bedrijven.”

Brand Control Rooms

In de showroom van Herman Brand staan grote bureaus vol computerschermen met daarachter ergonomische stoelen. Zijn bedrijf, met ongeveer twintig medewerkers, maakt controlekamers voor bijvoorbeeld fabrieken, luchthavens en de beveiligingsafdeling van Huis ten Bosch. Op locatie in Deventer wordt alles gemaakt. „We hebben ook ergonomen in dienst.”

De zaken van het bedrijf - dat Brand van zijn vader overnam - gaan prima. Een tijdje was het wat rustiger: de oliesector had minder controlekamers nodig nu de olieprijs wat lager ligt, maar inmiddels is het weer druk. „Ik heb geen minuut de tijd gehad om iets van Prinsjesdag te volgen, ik was de hele dag aan het werk.” ’s Avonds heeft Brand wel even op nu.nl gekeken. „Blijkbaar krijgen we het beter.”

Herman Brand met een foto van een controlekamer. Foto Daniel Niessen

De discussie over de dividendbelasting volgt hij zijdelings. Hij formuleert voorzichtig: „Het was mooi geweest als zoiets ook betrekking had gehad op het mkb.” Lastig heeft ook hij het met vinden van technisch personeel. „Dat wordt echt een ramp. Er is werk, maar er zijn geen mensen. Ik zou zeggen: steek dat geld van de dividendbelasting in die opleidingen.”

De Deventer Steenhouwerij

De vriend van Irma Scheurs – vijfde generatie steenhouwer – heeft zeven jaar gestudeerd in Duitsland om het vak te leren. Samen runnen ze met nog anderhalve fte het bedrijf uit 1868. „Wij zijn de enige in de regio. We doen werk voor begraafplaatsen en monumenten, maar ook bijvoorbeeld voor Paleis ’t Loo. Tom is nu bij de Deventer Lebuïnuskerk, aan het restaureren.” Het gaat op dit moment verrassend goed, de agenda zit het komende halfjaar vol. „Je ziet dat de bouw aantrekt. Er worden bijvoorbeeld aanrechten besteld.” En er is duidelijk meer geld voor restauratie, concludeert Schreurs.

Irma Scheurs is vijfde generatie steenhouwer. Foto Daniel Niessen

Prinsjesdag vindt ze altijd wel interessant, maar ze was druk. „Je bent ’s avonds blij als je even kan zitten. Maar het is positief dat we erop vooruitgaan.” Als eerste ondernemer op het bedrijventerrein is Schreurs echt enthousiast over een verlaging van de vennootschapsbelasting. „Ik heb ’s avonds in bed nog even de troonrede gelezen, daar stond volgens mij zoiets. Ik doe de administratie hier, dus ik let daar wel op, ja.”

Scheurs vindt het vooral opvallend hoe moeilijk het was om geld te krijgen om het bedrijf over te nemen. Van de bank lukte het niet om 13.000 euro te krijgen. Een afschaffing van de dividendbelasting voelt dan niet fijn. „Die bedrijven kunnen hun gang gaan. Ik snap wel dat grote ondernemingen banen opleveren. Maar wij als mkb zorgen voor alles: voor transport, voor gerestaureerde gebouwen.”

Struik Zeilmakerij

André Mooiweer heeft vijf minuutjes, daarna moet hij naar een klant. Zijn bedrijf – opgericht in 1876, vijf medewerkers – levert zeilproducten zoals windzakken en scheepszeilen. „Voor Paleis ’t Loo hebben we hoezen voor standbeelden gemaakt.”

Het bedrijf van André Mooiweer levert zeilproducten zoals scheepszeilen. Foto Daniel Niessen

Ook hij begint over de doorbetaling tijdens ziekte van werknemers. „De overheid wil mensen stimuleren om in vaste dienst te gaan, maar daar zitten voor kleine bedrijfjes echt veel risico’s aan.” Overigens lopen de zaken verder goed. „Vooral bij particulieren zien we een toename. Maar of dat aan de economie ligt weet ik niet. We zijn zelf ook actiever geworden op Facebook.”