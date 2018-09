Russisch anti-dopingagentschap Rusada weer volwaardig lid WADA

Het Russisch anti-dopingagentschap Rusada is weer volwaardig lid van de internationale koepelorganisatie WADA. Een drie jaar oude schorsing is opgeheven, laat WADA donderdag weten.

Een meerderheid van de twaalf bestuursleden van het uitvoerend comité van WADA stemde tijdens een vergadering donderdag voor een Russische terugkeer. Rusada werd in 2015 onder verscherpt toezicht gesteld toen een omvangrijk dopingprogramma tijdens de Winterspelen van Sotsji een jaar eerder aan het licht was gekomen. Duizenden Russische sporters kregen via een laboratorium in Moskou doping.

Het internationale dopingagentschap WADA wil Rusland rehabiliteren. Veel sporters en dopingjagers zagen het besluit eerder deze week als een knieval.

Voorwaarden

Aan de herintreding van Rusada zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, legt voorzitter Craig Reedie uit. Zo moet Wada nog toegang krijgen tot het laboratorium dat de Russische atleten van doping voorzag. Gebeurt dat niet, dan legt WADA de restricties opnieuw op. De Russische onderminister van Sport Olga Golodets noemt het besluit van WADA tegenover persbureau AFP een beloning voor het “enorme werk dat in de afgelopen jaren geleverd is”.

Rusada-president Yoeri Ganus laat in een eerste reactie aan persbureau Reuters weten dat de Russen nog veel werk te verrichten hebben, maar dat het nieuws van donderdag goed nieuws betekent voor Russische atleten. Op de Winterspelen van dit voorjaar in Pyeongchang was Rusland uitgesloten van deelname. Atleten die konden aantonen dat ze vrij waren van doping mochten individueel en in neutraal tenue wel meedoen.

Overheid

Uit WADA-onderzoek, uitgevoerd door de Canadese onderzoeker Richard McLaren, bleek in 2016 dat de Russische staat het dopingprogramma aanstuurde, en dat veiligheidsdienst FSB positieve testresultaten op de Spelen van Sotsji hielp wegmoffelen.

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2) — WADA (@wada_ama) September 20, 2018