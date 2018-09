Rockband KISS stopt met optreden

De Amerikaanse rockband KISS toert nog één keer de wereld rond, en stopt daarna met optreden. Dat maakte de groep rond Paul Stanley (66) en Gene Simmons (69) woensdagnacht bekend.

De band heeft er dan een muzikaal leven van 45 jaar op zitten. Wereldwijd heeft KISS meer dan 100 miljoen platen verkocht. De band bouwde door de jaren heen een cultstatus op. Dat was vooral te danken aan de zwart-witte schmink waar ze zonder uitzondering mee optraden en aan hun shows vol vuurwerk en ander spektakel. Tijdens de End of the World Tour die ze woensdagnacht aankondigden komt dat allemaal nog één keer samen.

NRC-recensent Jan Vollaard omschreef KISS na de meest recente show in Nederland vorig jaar als “een dierbare karikatuur van een rockband”.

“Dit is de ultieme viering voor degenen die ons hebben zien optreden en een laatste kans voor degenen die dat nooit hebben ervaren”

KISS opende woensdagnacht in Los Angeles de finale van het programma America’s Got Talent met Detroit Rock City, van hun album Destroyer in 1976. Wereldwijd was I Was Made for Lovin’ You uit 1979 de grootste hit. In de Nederlandse top 40 kwam het lied binnen op nummer 1.

Hoewel het toppunt van het succes van KISS in de jaren zeventig lag, is de band in de decennia erna nooit opgehouden met optreden. De band kende de nodige wisselingen in samenstelling, maar oprichters Simmons en Stanley zijn altijd gebleven. De twee werden bij hun optreden in Ahoy vorig jaar bijgestaan door Eric Singer en Tommy Thayer, die beiden al sinds de jaren negentig bij de band zitten.

Of KISS bij hun laatste tour ook Nederland aandoen is nog niet bekend. De speellijst wordt in de komende weken gepubliceerd.