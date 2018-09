Rechter: Rob Scholte had huurovereenkomst in Den Helder

Kunstenaar Rob Scholte (60) heeft een slag gewonnen in zijn juridische gevecht tegen de gemeente Den Helder. In een door hem aangespannen bodemprocedure heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald dat Scholte een huurovereenkomst had voor het oude postkantoor, waarin sinds 2013 het Rob Scholte Museum en zijn woonhuis en atelier waren gevestigd.

Op 17 april werd het museum en woonhuis op last van burgemeester Koen Schuiling ontruimd, omdat Scholtes ‘bruikleenovereenkomst’ voor het voormalige postkantoor zou zijn afgelopen. Nu blijkt dat Scholte huurder was, is hij onrechtmatig ontruimd, zegt Benno Friedberg, de advocaat van de kunstenaar.

De gemeente is te voorbarig geweest met uitzetten, zegt Friedberg, en had de uitkomst van de door Scholte aangespannen bodemprocedure moeten afwachten. „De gemeente misbruikt steeds haar macht, het is te idioot voor woorden.”

De huisraad van Scholte, de voorraden en materialen van zijn atelier, en de bibliotheek en de inventaris van zijn museum – samen 800 kuub – zijn sinds april opgeslagen door de gemeente. De collectie van het museum bestaat behalve uit kunst van Rob Scholte zelf onder andere uit werken van Albrecht Dürer, Maarten Baas, Christian Boltanski, Joseph Beuys en Emo Verkerk.

Als Scholte zijn spullen niet voor 1 oktober ophaalt, gaat de gemeente de inboedel veilen om de kosten van de opslag (tot nu toe 60.000 euro) te verhalen.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Inschrijven

Scholte zegt bezig te zijn om het geld bijeen te krijgen. „Als mijn huisraad wordt geveild dan wel vernietigd, worden mijn leven en mijn geschiedenis uitgewist.” De kunst uit zijn museum is door de gemeente ondergebracht bij een gespecialiseerd kunstopslagbedrijf. De kosten daarvan zijn inmiddels opgelopen tot 225.000 euro.

De rechtbank Alkmaar heeft de zaak doorverwezen naar de kantonrechter, die oordeelt over huurgeschillen. Naar verwachting zal een definitief vonnis in het geschil op zijn vroegst april volgend jaar te verwachten zijn.

In behandeling is ook nog een bodemprocedure van de gemeente tegen Scholte. Op de vraag of veilen van de huisraad van de kunstenaar niet voorbarig is zolang de zaak nog onder de rechter is, antwoordt een gemeentewoordvoerder: „De kosten van de opslag zijn aanzienlijk, namelijk zo’n 8.000 euro per maand, en de zaakwaarneming door de gemeente kan niet oneindig voortduren.”

Lees ook dit interview met Rob Scholte uit 2016: ‘Ik bevind me weer in de frontlinie’