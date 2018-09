Rapport VN: cocaproductie in Colombia op hoogtepunt

Het gebied waar cocaplanten worden verbouwd in Colombia is groter dan ooit. Dit blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De plant werd in 2017 op ruim 171.000 hectares gekweekt. Dat is 17 procent groter dan een jaar eerder.

Niet alleen is het gebied waar coca geteeld wordt groter, ook produceren de gewassen meer bladeren dan enkele jaren geleden. Als gevolg van de toename zijn de prijzen van cocabladeren en de producten die hiermee gemaakt kunnen worden, flink afgenomen op de lokale markt. Wereldwijd is nog geen grote afname vast te stellen.

De plant wordt onder meer gebruikt om cocaïne van te maken. Als alle planten op het grondgebied gebruikt zouden worden voor cocaïneproductie, zou er een totale waarde van 2,7 miljard dollar (ruim 2,3 miljard euro) aan de planten hangen. De schatting van de VN is gebaseerd op lokale prijzen, als de coke wordt geëxporteerd is de prijs vele malen hoger.

NRC checkte: ‘Door akkoord met FARC schoot cocaïneproductie omhoog’

Vredesproces in geding

Vooral de gebieden aan de buitengrenzen van het Zuid-Amerikaanse land worden gebruikt voor cocateelt. Ruim 15 procent van de cocagrond ligt minder dan 10 kilometer van de grens af, het grootste deel bij de grenzen met Venezuela en Ecuador.

De VN waarschuwen dat de grote cocaproductie negatieve gevolgen kan hebben voor het vredesproces in Colombia. In het land zijn gewapende milities actief in de cocaïneteelt, onder meer afsplitsingen van de FARC, de beruchte guerrillabeweging die in 2016 de wapens inleverde na een deal met de regering.

Grootste cocaïneproducent

De regering van president Iván Duque overweegt de cocateelt te bestrijden door herbiciden met spuitvliegtuigen te verspreiden, een techniek die zijn voorgangers ook hanteerden. De vorige president, Juan Manuel Santos, beëindigde het spuiten tijdens de vredesbesprekingen met de FARC. Het is nog onduidelijk of en wanneer de vliegtuigen daadwerkelijk ingezet zullen worden. Het gif is ook schadelijk voor andere gewassen.

Colombia is de grootste producent van cocaïne ter wereld, gevolgd door Peru en Bolivia. Het Zuid-Amerikaanse land verwierf deze positie toen de beruchte drugsbaron Pablo Escobar in de jaren zeventig het Medellín-kartel oprichtte. De meeste cocaplanten worden verbouwd in de deelstaten Putumayo en Cauca.