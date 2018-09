Politie ‘escorteert’ Bobi Wine terug naar huis in Oeganda

Bobi Wine, de artiestennaam van de Oegandese oppositiepoliticus Robert Kyagulanyi Ssentamu, is donderdagochtend naar zijn thuisland teruggekeerd - en is daar door de Oegandese politie “opgevangen”. Dat schrijven internationale persbureaus.

Een van Bobi Wine’s advocaten meldt dat Bobi Wine na zijn aankomst op het internationale vliegveld van Entebbe werd “gearresteerd” en in een politiebus werd gezet. Aan persbureau Reuters laat de politie weten dat de populaire politicus “gewoon naar huis wordt gebracht”. Bobi Wine zelf had eerder laten weten geen prijs te stellen op een dergelijke escorte.

Meerdere Afrikaanse muzikanten en artiesten stappen over op de politiek

Al de dag voor zijn terugkeer werden voorzorgsmaatregelen genomen. Zo maakte de politie van Entebbe bekend dat alleen zijn familie hem daar mocht ophalen. In zowel Entebbe als de hoofdstad Kampala zijn bijeenkomsten ter viering van Bobi Wine’s terugkeer verboden. Getuigen vertelden donderdagochtend aan persbureau Reuters dat de weg tussen Entebbe en Kampala (zo’n vijftig kilometer), was afgesloten voor publiek. Ook zou de politie journalisten beletten naar het vliegveld te komen. Naar verluidt werd een broer van Bobi Wine, die hem op het vliegveld wilde ontmoeten, gearresteerd.

‘Regering is in paniek’

Bobi Wine, of Robert Kyagulanyi, werd in 2017 gekozen in het parlement van Oeganda. Hij is een populaire muzikant, die zijn muziek inmiddels ook politiek inzet nu hij oppositie voert tegen zittend president Yoweri Museveni. Hij werd in augustus opgepakt na een incident bij een politieke bijeenkomst in het noorden van Oeganda. Bobi Wine zat meerdere dagen vast en werd in de gevangenis gemarteld. Na zijn vrijlating op borgtocht week hij begin september naar de Verenigde Staten uit voor medische behandeling.

Tijdens zijn terugreis stapte hij donderdagochtend over in Nairobi (Kenia), waar het jonge parlementslid de verzamelde pers te woord stond. Daar zei hij dat hij met angst naar huis terugkeerde, “vanwege de manier waarop de regering zich nu gedraagt”, meldt BBC Africa:

“De overheid is nu overduidelijk in paniek, omdat ze nooit eerder zo veel mensen samen, verenigd heeft gezien, die met één stem spreken.”

Op het vliegveld in Nairobi liep Bobi Wine met een wandelstok. Hij vertelde zich fysiek beter te voelen en te hopen dat hij “langzaam maar zeker” kan herstellen. In Oeganda wordt hij, samen met dertig anderen die ook in augustus werden opgepakt, nog steeds beschuldigd van landverraad.