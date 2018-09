Oud-Kamerleden Recourt en Vos willen lijsttrekker PvdA-senaatsfractie worden

Voormalig Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Jeroen Recourt nemen het tegen elkaar op om komend voorjaar lijsttrekker te worden voor de PvdA in de senaat. Mogelijk krijgen zij concurrentie van huidig Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent en oud-senator Ruud Koole.

Politicoloog Vos maakte begin deze maand haar kandidatuur bekend. „Ik ben erg geïnteresseerd in wat er van beleid terecht komt. Juist de Eerste Kamer kan toetsen op relevante vragen als ‘hoe valt deze wetgeving in de samenleving’. De senaat ís politiek”, zegt ze. „En ja, als ik me kandideer wil ik ook gelijk lijsttrekker worden. Onze partij kan wel wat meer energie gebruiken.” Vos was van 2007 tot 2017 lid van de Tweede Kamer, maar werd bij de laatste verkiezingen op de bij voorbaat kansloze plek 32 gezet.

Jurist Recourt bevestigt desgevraagd dat ook hij lijsttrekker wil worden. Hij vindt juist dat de senaat zich terughoudender moet opstellen. Door „integer en onafhankelijk wetten toetsen op kwaliteit”, zegt hij. „Daar ben ik goed in, als oud-rechter.” Recourt stopte in 2010 als rechter om Tweede Kamerlid te worden, maar werd in 2017, als nummer 23 op de kandidatenlijst, niet herkozen. De PvdA hield negen zetels over. „Laat de politieke spelletjes aan de Tweede Kamer zodat de Eerste Kamer zuiver en rustig haar staatsrechtelijke taak kan uitoefenen.”

Koole en Sent hebben nog niet besloten

In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die kiezen op hun beurt in mei de nieuwe Eerste Kamer. PvdA’ers hebben honderd handtekeningen van partijgenoten nodig om in aanmerking te komen voor een plek op de lijst of het lijsttrekkersschap. Als voor die laatste post meer dan één gegadigde is, organiseert de partij automatisch een interne verkiezing. Kandidaten kunnen zich tot 8 oktober melden.

Oud-senator Ruud Koole laat weten dat hij door „enkelen die ik hoog acht” is benaderd, maar dat hij nog niet heeft besloten. „Er worden handtekeningen verzameld voor het geval ik mij zou kandideren”, bevestigt hij per sms.

Koole is hoogleraar politicologie in Leiden en lid van de staatscommissie die onder leiding van Johan Remkes (die voor zijn VVD mogelijk de senaat in wil). Hij was eerder partijvoorzitter van de PvdA en van 2011 tot 2015 senator. Hij was dat graag langer geweest, maar destijds, na kritiek op de partijtop, op een onverkiesbare plek gezet. Een actie van prominente leden om hem hoger op de lijst te krijgen mislukte.

Ook huidig Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent wordt binnen de partij genoemd als potentiële lijsttrekker. Deze Nijmeegse hoogleraar economie werd in 2011 senator en is sinds kort fractievoorzitter. Ook zij verzamelt de benodigde handtekeningen, maar heeft nog geen definitieve beslissing genomen over haar kandidatuur, zegt ze. Wel „kan ik me zo voorstellen dat men ervaring in de Eerste Kamer relevant vindt” voor de aanstaande lijsttrekker.

Veel wisselingen

De PvdA verloor in de huidige termijn van de senaat de helft van de achtkoppige fractie. Drie senatoren, Ruud Vreeman, Jannette Beuving en Nico Schrijver gaven tussentijds de voorkeur aan een andere baan. Fractievoorzitter Marleen Barth stapte in februari op nadat ze in opspraak kwam omdat ze een korting had geëist op de burgemeesterswoning van haar echtgenoot en afwezig was bij het cruciale debat over de donorwet. Haar opvolger, André Postema, legde het fractieleiderschap snel neer toen hij onder vuur kwam wegens misstanden in de schoolexamens van VMBO Maastricht, waar hij bestuursvoorzitter is. „We hebben een heftige periode achter de rug”, aldus Sent.