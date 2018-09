Ongemakkelijke eerste raadsvergadering in Den Haag

Ongemakkelijk. Onbevredigend. Het zijn dezer dagen de twee meest gebruikte woorden in de Haagse gemeentepolitiek.

Deze donderdagavond komt de gemeenteraad voor het eerst bijeen sinds de zomervakantie. Voor het eerst sinds een van haar leden, PVV’er Willie Dille, begin augustus zelfmoord pleegde. De vergadering begint met een lege stoel en de herdenking van een overleden collega. Daarna is het een reguliere raadsvergadering. Over tot de orde van de dag dus. Maar is dat mogelijk?

Dille maakte een emotioneel afscheidsfilmpje waarin ze vertelde in maart 2017 te zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslims, in een poging haar politieke werk te belemmeren. De groep zou daartoe zijn aangezet door raadslid Arnoud van Doorn, ex-PVV’er en nu fractievoorzitter van de islamitische Partij van de Eenheid. Hij ontkent de aantijgingen.

Dille beschuldigde in het filmpje verder burgemeester Pauline Krikke van laksheid. Onduidelijk is waarin de burgemeester laks zou zijn geweest. Krikke zegt in oktober voor het eerst te hebben gehoord van de ontvoering en verkrachting en Dille – tevergeefs – te hebben aangespoord aangifte te doen.

En dan zijn er beschuldigingen over en weer. Nadat CDA’er Daniëlle Koster in AD/Haagsche Courant had gezegd dat zij niet twijfelde aan Dilles verklaring, noemde Van Doorn haar op Twitter „een vijand van de islam en een gevaar voor de samenleving”. Hij ontkende vervolgens dat dit opruiend was bedoeld. Beiden werd door Krikke aangeraden aangifte te doen.

In De Telegraaf beschuldigde PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands burgemeester Krikke van liegen – ze zou wel hebben geweten waarom Dille geen aangifte wilde doen. Ook zou Krikke Dille geen bescherming hebben geboden. Daarover gaat echter niet de burgemeester, maar de politiedienst die over beveiliging van (bedreigde) politici gaat.

De beschuldigingen hangen over de raad, en daarin zit het ongemak: de raadsleden moeten vanaf nu samen weer verder. Maar het onbevredigende is dat de beschuldigingen niet allemaal kunnen worden weerlegd noch bewezen door de dood van Dille. Evenmin wordt er veel meer duidelijk – volgens politie en OM zijn er „onvoldoende aanknopingspunten” om een onderzoek te beginnen.

De lucht is enigszins geklaard door de afzonderlijke gesprekken die de burgemeester voerde met de fractievoorzitters en een bijeenkomst achter gesloten deuren eerder deze maand. Alleen PVV’er Gerbrands ontbrak daarbij, zij had geen behoefte aan „groepstherapie”, zo liet ze weten.

Krikke praatte de fractievoorzitters bij, met name over wat zij wanneer hoorde. Ze concludeerden vervolgens dat er „geen grond” is voor een eigen raadsonderzoek, bijvoorbeeld naar de rol van de burgemeester, zoals enkele oppositiepartijen in eerste instantie nog wilden. Ook de fractievoorzitters zeggen dat er te weinig feiten zijn. Wel riepen zij eventuele getuigen op zich te melden bij de politie.

Want de angst bestaat dat de stad denkt dat de politiek iets – al is onduidelijk wat – toedekt. De toon van de herdenking en het eerste raadsdebat luistert daarom nauw.