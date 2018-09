Miljoenenschikking voor zieke kinderen na Mexicaanse griepprik

Het Rijk trekt vijf miljoen euro uit voor een schikking met kinderen die ziek werden nadat zij in 2009 werden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2019.

Volgens de Volkskrant gaat om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter waren ingeënt met het vaccin Pandemrix en daarna narcolepsie ontwikkelden, een hersenaandoening die zich kenmerkt door plotselinge slaapaanvallen. Het ministerie bevestigt dat het met een letselschadeadvocaat in gesprek is met deze groep.

Hoewel de precieze oorzaak van deze ziekte nog niet volledig bekend is, wijst internationaal onderzoek uit dat er in zeldzame gevallen een link is tussen Pandemrix en narcolepsie. In Zweden, Finland en Noorwegen werden ouders van kinderen met deze problematiek al gecompenseerd.

In 2016 stelden de ouders van veertien zieke kinderen de staat aansprakelijk voor het ontstaan van de slaapstoornis. onthulde EenVandaag destijds.

Het ministerie schrijft in de begroting: