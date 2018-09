‘Dit schilderij van mijn grootvader doet me denken aan het leven dat ik leidde’

‘Als kinderen woonden wij op Groot Hoenlo, het landgoed bij Olst dat als Groot Rechteren voorkomt in De ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. Het kasteel en de bijgebouwen werden indertijd verhuurd door de baron, ons gezin woonde in het koetshuis. Nu is het opgeknapt en kun je het afhuren, maar in die tijd was het erg afgeleefd, als het regende lekte het in de woonkamer. Toen ik twaalf jaar was, liet mijn vader een eigen huis bouwen en verhuisden we.

„Voor mij waren die jaren in het koetshuis een hele fijne tijd. We speelden in het park, vaak met de kinderen van de pachtboer. En in de zomer kwam er altijd veel familie te logeren. Zoals mijn grootvader, die kunstschilder was maar nooit bekend is geworden.

Albert Rosinga (64), bedrijfseconoom en levensmiddelentechnoloog in Rotterdam, kreeg dit door zijn grootvader G.M. Rosinga (1893-1965) gemaakte schilderij toen hij negen jaar oud was.

„Mijn grootouders hadden zeven kinderen, de meeste tijd was hij bezig geld te verdienen als huisschilder of met het schoonbikken van schepen. Ze woonden in Schiedam, waar ze bevriend waren met de Rotterdamse kunstenaar Henk Chabot. Mijn grootvader en hij hadden samen op de kunstacademie gezeten. „Mijn grootvader kwam pas bij ons logeren toen hij al met pensioen was, hij ging dan zitten tekenen en schilderen: landschappen, stillevens, portretten. Toen mijn grootouders vijfenveertig jaar getrouwd waren, mochten alle kleinkinderen een door hem gemaakt schilderij uitkiezen.

Ik was negen jaar oud, ik denk dat ik dit schilderij koos omdat het me deed denken aan het leven dat ik leidde: een moestuin, opgetast hooi, een boerenschuur. Overigens maakte mijn grootvader ook portretten van al zijn kleinkinderen, dat van mij hangt nog bij mijn vader thuis. Mijn grootvader was zeer tevreden over dat portret: het hing op een tentoonstelling.

„Dit schilderij was mijn eerste kunstwerk. Nu heb ik er meer, ik koop bij speciale gelegenheden, de eerste keer was dat voor mijn eigen afstuderen: een blauwe designschaal. En op die twee foto’s aan de muur daar zie je Rotterdamse architectuurpruiken van Meshac Gaba.”