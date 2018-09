Menzis spant rechtszaak aan tegen farmaceut om prijs medicijn

Verzekeraar Menzis begint vrijdag een rechtszaak tegen farmaceut Astrazeneca voor het kunstmatig hoog houden van de prijs van een medicijn tegen psychoses. De verzekeraar eist 4,2 miljoen euro miljoen schadevergoeding. Het is de eerste keer dat een verzekeraar een dergelijke zaak aanspant tegen een farmaciebedrijf. Dat laat de verzekeraar donderdag weten.

De zaak draait om het middel Seroquel waarvan het patent in 2012 afliep. De farmaceut hield echter vol het exclusieve recht op de productie van het medicijn te behouden. In juni 2014 stelde de rechter het bedrijf in het ongelijk. Volgens Menzis bleek daarna dat het middel tot wel negentig procent goedkoper kon worden geproduceerd. Menzis stelt 4,2 miljoen euro teveel te hebben betaald tussen 2012 en 2014.

Exclusieve recht op productie

Een farmaceut kan een patent dat bijna afloopt verlengen door bijvoorbeeld aan te tonen dat het medicijn voor een andere aandoening ook helpt. Volgens de verzekeraar misbruiken farmaceuten deze patentbescherming om langer een hoge prijs voor medicijnen te vragen. “Hoe langer een patent dus stand houdt, hoe langer de farmaceut een hoge prijs kan dicteren”, laat de verzekeraar weten. “In die periode kunnen andere fabrikanten het medicijn niet goedkoper op de markt brengen.”

Menzis is de rechtszaak nu pas begonnen omdat de verzekeraar eerst wilde afwachten of er inderdaad goedkopere medicijnen op de markt zouden komen. Ook probeerde de verzekeraar vorig jaar eerst te overleggen met Astrazeneca.