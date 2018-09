Kroongetuige Nabil B. krijgt in hoger beroep zeven maanden voor wapenbezit

Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd over de Nederlandse cocaïnemaffia, is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot zeven maanden celstraf voor wapenbezit. Het gerechtshof van Amsterdam ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.

Lees ook: Kroongetuige eist betere beveiliging van staat

De 31-jarige verdachte, een belangrijke getuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties in de zogenoemde ‘mocro-oorlog’, kreeg vorig jaar negen maanden cel. Toen hij in januari 2017 werd aangehouden droeg hij meerdere wapens. B. besloot in beroep te gaan.

B. heeft meerdere verklaringen afgegeven aan de politie over opdrachtgevers van liquidaties. Zijn broer Redouan werd kort nadat dit bekend werd, doodgeschoten in Amsterdam-Noord. De vermoedelijke dader zit vast.

Eerder deze maand dreigde B. zijn medewerking aan het onderzoek van justitie te stoppen als de veiligheid van zijn familie niet wordt gewaarborgd. Naast de veroordeling voor wapenbezit wordt de crimineel ook verdacht van betrokkenheid bij een moord en een poging tot liquidatie.