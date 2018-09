Klaas Dijkhoff wint de slag om aandacht

Goedemorgen! Landelijke aandacht werkte niet verheffend voor het Tweede Kamerdebat. Dijkhoff kreeg geen steun voor zijn probleem(wijk)plan. En D66 komt met een plan voor kunstmatige intelligentie.

ROTJES GOOIEN: In de Algemene Politieke Beschouwingen bleef weinig over van de jubelstemming op Prinsjesdag. Media-aandacht, een live uitzending op NPO 1 en voila: een slag om gratis aandacht. De regeringspartijen vormden geen front maar etaleerden hun eigen, voor de achterban herkenbare opvattingen. GroenLinks, de SP en PvdA dienden samen een tegenbegroting in, maar vormden ook geen echt blok. Geert Wilders en Tunahan Kuzu ruzieden over wie van de twee maar moest “oprotten”. Wilders haalde het privéleven van Alexander Pechtold erbij en kwam met een kansloze initiatiefwet om “islamitische uitingen” te verbieden. Het debat was een nieuw dieptepunt, aldus columnist Tom-Jan Meeus.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven



Rotjes gooien II: Klaas Dijkhoff won de slag om aandacht met een ​plan, ’s ochtends gepresenteerd in het AD. Delicten in probleemwijken wil hij tweemaal zo hard bestraffen, hij had het afgekeken van een Deens voornemen. Bovendien wil hij er opvang verplicht stellen voor kinderen, zodat ze de Nederlandse taal leren. Coalitiecollega’s distantieerden zich met veel kabaal. Een “doorzichtige truc”, vond Pechtold. “Dit kán natuurlijk helemaal niet”, riep Sybrand Buma uit. Juristen wijzen op het gelijkheidsbeginsel, verankerd in de Grondwet. Ondertussen werd Dijkhoff uitgenodigd voor een “kop koffie en een Bossche bol” door de bisschop in Den Bosch, vanwege zijn publieke vertrek uit de kerk.

HET LAND IN: Terwijl Het Parool berekende dat Amsterdammers er in koopkracht gemiddeld minder op vooruit gaan, peilde Trouw de stemming bij koffieautomaten in de supermarkt en lerarenkamer. NRC toog naar de arbeiderswijk Jeruzalem in Tilburg, waar Den Haag ver weg voelt. Oud-havenarbeider Piet Klaassen zag de Troonrede niet en wist niet eens dat het Prinsjesdag was. Voor hem gaat het toch maar één kant op. Achteruit.

BRAINDRAIN: Nederland moet ‘digitale koploper van Europa worden’. Dat staat althans in het regeerakkoord en in een ‘digitaliseringsstrategie’ van het ministerie van Economische Zaken. Hoe dan, vragen ict-brancheorganisaties zich inmmiddels af, omdat ingrijpende maatregelen uitblijven. Kees Verhoeven komt vandaag met een actieplan over kunstmatige intelligentie. De D66’er wil 25 miljoen euro investeren in talent en het omscholen van werknemers. Ook moeten er ethische richtlijnen en een algoritme-waakhond komen om discriminatie en privacyfouten te beperken. Universiteiten waarschuwden vorige maand dat Nederland met een AI-braindrain kampt: overzeese techbedrijven pikken ons talent in.

QUOTE VAN DE DAG:

“‘Iedereen gaat erop vooruit’: de één in geld, de ander in straf #dijkhoff”

Columnist Tom-Jan Meeus op Twitter.