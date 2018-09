Familiekiekjes van de Kennedy’s

Gewone familiekiekjes uit de vorige eeuw, zoals er zoveel bestaan van rijke Amerikaanse families. Maar op deze foto’s staan vaak gezichten die nog steeds over de hele wereld herkend worden. Hun verhalen zijn algemeen bekend. We zien hier de voorgeschiedenis van Camelot, de bijnaam van de kring rond de charismatische in 1963 vermoorde president John F. Kennedy (vrij naar het hof van koning Arthur). Het zijn jeugdfoto’s van hem en zijn familie, onder wie zijn broer Robert, de senator en presidentskandidaat die in 1968 vermoord werd en de derde beroemde broer, Edward, die 47 jaar lang een machtig lid van de Amerikaanse senaat was. In 1975 gaf hun moeder, Rose Fitzgerald Kennedy, haar persoonlijke fotoarchief aan de John F. Kennedy Presidential Library and Museum in Boston. Nu zijn er zeventienhonderd van die in totaal meer dan 10.000 familiefoto’s gedigitaliseerd en online gezet door de presidentiële bibliotheek. Digitalisering was geen eenvoudig karwei omdat de negatieven van het zeer brandgevaarlijke en instabiele nitraat-type zijn.