Jos B. blijft langer in voorlopige hechtenis

Jos B., verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Maastricht donderdag besloten. Negentig dagen is de maximale duur dat B. in voorlopige hechtenis kon blijven.

Justitie verdenkt B. van een vrijheidsberoving, een zedendelict en een levensdelict. Daarnaast maakte de raadkamer bekend dat de man ook verdacht wordt van het bezit van kinderporno. Dat misdrijf was B. nog niet eerder ten laste gelegd. Het voorarrest werd met negentig dagen verlengd omdat de rechtbank vreest “voor vlucht en voor herhaling als Jos B. op vrije voeten zal worden gesteld”.

De destijds elfjarige Nicky Verstappen uit het Midden-Limburgse Heibloem ging op 8 augustus 1998 met 36 andere kinderen op kamp met het plaatselijke jeugdwerk op de hei bij het Zuid-Limburgse Brunssum. In de vroege ochtend van zondagochtend 10 augustus verdween hij. Op de maandagavond werd het levenloze lichaam van de jongen gevonden op ruim een kilometer van het kamp.

B. kwam in beeld, nadat hij verdween rond het moment dat een groot DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak-Verstappen begon. Op zijn spullen werd erfelijk materiaal aangetroffen dat een match opleverde. In eerste instantie bleef B. spoorloos, maar hij werd uiteindelijk in Noord-Spanje aangetroffen.

Contact met buitenwereld

Dinsdag besloot justitie dat B. niet langer in beperkingen hoeft te zitten. Hij mag nu weer contact hebben met medegedetineerden en de buitenwereld, en het nieuws volgen. Volgens Gerald Roethof, de advocaat van Jos B., hadden de beperkingen nooit mogen worden opgelegd. Tegen NRC zei hij eerder deze week hierover:

“We praten over een twintig jaar oude zaak, over een verdachte van wie al maanden bekend was dat hij zou worden aangehouden. Met het opleggen van beperkingen, een zware maatregel, wil justitie doorgaans voorkomen dat de buitenwereld na een onverwachte arrestatie maatregelen neemt om een verdachte te helpen. Dat is in deze zaak niet aan de orde.”

Roethof beklaagde zich erover dat de familie van Nicky Verstappen, het Openbaar Ministerie en de politie vrij waren om informatie naar buiten te brengen, terwijl hij “een slot op de mond” had. Volgens de advocaat wijst het opleggen van de beperkingen in dit geval erop dat het OM geen zaak heeft. “Door de druk op de verdachte te verhogen tijdens de verhoren, wenst justitie extra bewijs te vergaren.”

Over de verdediging van zijn cliënt wilde Roethof, die vindt dat “een ‘trial by media’ moet worden voorkomen”, weinig kwijt. In ieder geval zal het gaan over het DNA-spoor van Jos B. dat is aangetroffen op de kleding van Nicky Verstappen. Roethof: “Wat zegt DNA eigenlijk? Wat kun je eruit afleiden? We moeten heel voorzichtig zijn met daaraan conclusies te verbinden.”