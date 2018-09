Help starters aan een woning

Woningen bijbouwen is de enige oplossing, al duurt dat lang

Woningen bijbouwen „neemt druk van de vraag.” Maar in de bouw is gebrek aan capaciteit. „Bouwvakkers zijn moeilijk te vinden en dat geldt ook voor bouwmaterialen. Het zijn de gevolgen van het failliet gaan van bouwbedrijven en leveranciers tijdens de crisis. Het zal nog lang duren tot de starter van het bijbouwen kan profiteren.” Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt (TU Delft), op de site van Binnenlands Bestuur

Versoepel de leennormen bij hypotheken

Meer dan 100.000 huurders zitten klem. „Denk aan hoogopgeleide starters van wie je weet dat ze in de toekomst meer gaan verdienen. Het gaat om maatwerk. Als we de hypotheeknormen in de praktijk wat minder star toepassen, kunnen zij die hypotheek wél pakken.” Erik Ronnes, Tweede Kamerlid (CDA), in de Volkskrant

Vergroot de kansen van starters door beleggen te ontmoedigen

„Die particuliere beleggers kopen eigenlijk onze hele steden op en dat is geen goede zaak. Zo krijgen starters geen enkele kans.” Maak met fiscale maatregelen beleggen in woningen onaantrekkelijker. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid (PvdA), bij Nieuwsuur

De gemeente moet lagere prijzen vragen voor haar grond

Dat helpt de grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, in het ontwikkelen van nieuwbouw. „Anders komt er van dat bouwen weinig terecht.” Frank van Blokland, directeur Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, in Trouw

Laat grootouders hun kleinkinderen helpen

Stel dat opa’s en oma’s „vanaf de geboorte van hun kleinkind elke maand één of twee tientjes opzij zetten, of hun al studerende kleinkind af en toe wat schenken. Dat zet zoden aan de dijk.” En het is ook „veel leuker om te schenken dan om een erfenis achter te laten.” Leontine Treur, econoom bij RaboResearch, in NRC

Meer ‘middenwoningen’ is niet de oplossing

Het vaak gehoorde voorstel om meer ‘middenwoningen’ te bouwen voor starters die niet in sociale huurwoningen terecht kunnen en voor wie koopwoningen (nog) te duur zijn, is „zeker geen panacee.” 700 tot 1000 euro is te duur, veel middeninkomens kunnen „het middensegment van de huurmarkt helemaal niet” betalen. Cody Hochstenbach, onderzoeker stadsgeografie (UvA), op socialevraagstukken.nl

