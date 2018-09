Hebben mannen nou écht altijd zin in seks?

Wat ik mijn hele leven al over seks hoor, is dat mannen altijd zin hebben en vrouwen vaak hoofdpijn. Mannen zijn net konijnen en vrouwen maar heel zelden bunnies – daar komt het in het kort op neer. „Dat is de natuur”, zeggen mensen er vaak bij.

Nou nee hoor, zegt Ellen Laan aan de telefoon als ik vraag of dat klopt. Ze is hoogleraar seksuologie aan de UvA en in het AMC en werd onlangs op Lowlands uitgeroepen tot ‘godmother van de Nederlandse seksuologie’. Mannen hebben heus niet aldoor en zomaar zin in seks, zegt zij. Mannen zijn wat dat betreft net mensen. Net als vrouwen overigens.

Ja, mannen praten wel vaker over seks, zegt Laan. In onderzoeken zeggen ze ook vaak dat ze veel seks hebben. Maar dat doen ze vooral omdat ze denken dat dat van hen verwacht wordt. „Ook als het om seks gaat, zijn mannen en vrouwen vooral veel hetzelfde”, zegt Laan.

Zo krijgen zowel mannen als vrouwen heus niet zomaar zin in seks, maar door prikkels, zegt ze. Mannen zijn dus geen borrelende geisers van testosteron waar je alleen maar naar hoeft te kijken of ze staan alweer paraat, nee, er moet wel wat gebeuren - en ik al die jaren dat ik met ze in bed lag maar denken dat het niets met mij te maken had.

Mannen hebben wel meer testosteron dan vrouwen, en testosteron helpt bij het opgewonden raken, zegt Laan. Maar al die testosteron zorgt in een mannenlichaam vooral voor de zaadproductie, en zaad, ach ja zaad. Dat is, als je mazzel hebt, meestal achteraf pas aan de orde. Mosterd na de maaltijd. Nu zeg ik het overigens wel oneerbiediger dan ik het bedoel, hoor.

Denken mannen de hele dag aan seks? Dan zouden het enorme multitaskers moeten zijn

Ik geloofde er trouwens al nooit iets van, dat mannen de hele dag aan seks denken. Want dan zouden ze óf enorme multitaskers moeten zijn óf zou het land elke dag een miljoen keer per seconde stilliggen. Ik hoor ook weleens dat vrouwen tijdens de seks vaak aan boodschappenlijstjes liggen te denken. Dan zou het dus zo zijn dat mannen tijdens het schrijven van boodschappenlijstjes aan seks denken en vrouwen tijdens de seks aan boodschappenlijstjes – dat zou toch wel heel inefficiënt zijn.

Ik denk wél dat vrouwen minder vaak zin hebben in seks dan mannen. Maar dat komt volgens mij gewoon omdat ze vaker slechte seks hebben. Dat zegt Ellen Laan ook. Voor vrouwen is het nu eenmaal lastiger door vaginale seks een orgasme te krijgen dan voor mannen – en ja, dat is seks vaak, bij heteroparen: vaginale seks, even een paar halen en klaar. De clitoris wordt vaak overgeslagen.

Als vrouwen een slurf zouden hebben en mannen een klein knopje, zouden de rollen omgedraaid zijn, zegt Laan. „Ik vind dat de ontwerper van het vrouwelijk geslachtsorgaan wat dat betreft terug moet naar de tekentafel.”

Ik hoor het graag, als er een nieuw ontwerp is.

Mijn goede vriend A. zal ook wel weer gelijk hebben. Hij zegt dat mannen die de hele dag aan seks denken gewoon niks beters te doen hebben. „Waarom denk je dat bonobo’s zoveel met seks bezig zijn, of pubers – pure verveling.” Neem ook het tv-programma Temptation Island, zegt hij. Waarin aantrekkelijke mannen en vrouwen bij elkaar gezet worden in een huis en dan worden gefilmd. „Geef die mannen een spelcomputer en je concept is weg.” En zo is het. Niet dat ik wil beweren dat mannen altijd gelijk hebben, overigens.

