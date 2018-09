Hans Laroes weg bij KRO-NCRV

Interim-hoofdredacteur Hans Laroes vertrekt bij omroep KRO-NCRV. Dat maakte hij donderdag zelf bekend via Twitter. Het is nog niet duidelijk per wanneer hij opstapt en wat de aanleiding van zijn vertrek is. Laroes gaf sinds 1 juli 2016 leiding aan de omroep. Van 2002 en 2011 was hij hoofdredacteur van de NOS. Ook was hij tot november 2015 voorzitter van de Raad van Journalistiek

Bij zijn aanstelling in 2016 liet de KRO-NCRV weten dat Laroes “de innovatieve koers van de afdeling journalistiek” verder zou gaan ontwikkelen.

Eerder deze maand werd bekend dat bij de omroep 24 van de circa 100 banen op de journalistieke afdeling verdwijnen omdat Brandpunt+ in januari van de televisie verdwijnt. Het is de eerste maatregel nadat bekend werd dat de publieke omroep flink moet bezuinigen. Het reorganisatieplan van de omroep ligt nog bij de ondernemingsraad. Volgende maand wordt bekend welke banen gaan verdwijnen.