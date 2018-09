Goed idee, zo’n terugvindservice

Als je iets vindt wat een ander heeft verloren, ben je verplicht daarvan aangifte te doen bij de gemeente. Dat staat in artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Je moet dat zelfs met „bekwame spoed” doen, staat in dat artikel.

Maar niemand weet dat. Dus toen ik een jaar geleden mijn sleutelbos via een gat in mijn jaszak verloor, had ik mijn hoop niet op de wet gevestigd. Wel op iets anders. Aan die sleutelbos zat een solide metalen sleutelhanger van de Postbank. Daarin was een nummer gegraveerd en het verzoek aan de eerlijke vinder om de sleutelbos in een brievenbus te „werpen”. De Postbank zorgde er dan voor dat die weer bij mij terechtkwam, want ze wisten mij via dat nummer te vinden. Slim, want iets in een brievenbus werpen is veel aantrekkelijker dan op zoek gaan naar het gemeentehuis of het politiebureau.

Toch heb ik die sleutelbos nooit meer teruggezien. Misschien omdat de vinder hem niet in een brievenbus heeft geworpen. Dat de Postbank al bijna tien jaar niet meer bestaat zal ook wel een rol hebben gespeeld.

Maar zo’n terugvindservice is een goed idee. Als hij tenminste blijft bestaan. Ik heb eens een nietmachine gevonden waar een sticker op zat van het bedrijf Stikker. Als je op hun website het nummer intikte dat op de sticker stond, kwam je in contact met de eigenaar. Ook een goed idee, maar Stikker was failliet toen ik het probeerde. Het bedrijf Safy had een sleutelhanger- en terugvindsysteem, maar op een kwade dag was Safy zelf onvindbaar.

Er zijn inmiddels ook elektronische varianten: bluetooth trackers. Je kunt een apparaatje aan je sleutelbos bevestigen dat gaat piepen als je aan de app op je telefoon vertelt dat je die bos kwijt bent. Het probleem is dat er niets piept als hij meer dan twintig meter weg is. Wat al gauw het geval is met verloren sleutelbossen.

Eén van die systemen, Tile, zegt dat ze daar iets op gevonden hebben. De hele community van Tile-gebruikers zoekt mee als je je sleutelbos op straat verloren hebt. Maar in diverse tests bleek dat het niet of nauwelijks werkte. Misschien omdat er nog helemaal geen community van Tile-gebruikers is.

Zodat het vermoedelijk best functionerende systeem de AH-bonuskaart is. Als je die aan je sleutelbos vastmaakt kan AH je terugvinden, want ze weten veel van je. Ook wie je bent.