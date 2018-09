Glennis Grace grijpt naast winst America’s Got Talent

De Amsterdamse zangeres Glennis Grace heeft de talentenjacht America’s Got Talent niet gewonnen. De Amerikaanse tv-kijkers hebben haar niet gekozen bij de beste vijf finalisten.

Ze nam het in de finale op tegen negen andere deelnemers, onder wie twee andere zangers, stand-up comedians, acrobaten en de goochelaar Shin Lim. Die laatste won de competitie en krijgt een miljoen dollar en optredens in Las Vegas. Hij maakte veel indruk met ingenieuze kaartentrucs.

Tijdens de uitslagenavond deze nacht zong Glennis Grace nog een duet met de Amerikaanse zangeres Bebe Rexha, maar dat telde niet meer mee voor het eindresultaat omdat de Amerikaanse tv-kijkers eerder al hadden gestemd.

Na de optredens van alle tien de finalisten volgde een spannende afvalrace voor de kandidaten. Glennis Grace zat bij de eerste vijf artiesten die afvielen.

Presentatrice Tyra Banks roemde nog wel de kwaliteiten van Glennis en vroeg een groot applaus voor haar. En dat kreeg ze ook.

Snow Patrol: Geweldig optreden!

In de finale in de nacht van dinsdag op woensdag Nederlandse tijd maakte de Amsterdamse zangeres indruk op de jury met haar vertolking van het nummer ‘Run’ van Snow Patrol.

“O mijn god, dat was sensationeel”, reageerde juryvoorzitter Simon Cowell op haar laatste optreden. “Ik vond vanavond zo leuk, ik kan niet geloven dat we hiervoor betaald worden.” Topmodel en mede-jurylid Heidi Klum noemde Glennis Grace ‘the real deal’.

Een ander jurylid, Howie Mandel, liet in haar commentaar al doorschemeren dat de Nederlandse hoe dan ook gaat profiteren van de enorme bekendheid die ze nu heeft in de Verenigde Staten: “Ik weet dat je een carrière hebt in je eigen land. Dit podium gaat je een carrière bezorgen in de wereld.”

Ook Snow Patrol toonde zich op het officiële Twitter-account van de band onder de indruk van de vertolking van de Nederlandse: “Geweldig optreden. Goed gedaan!”

Just saw @GlennisGrace’s performance of our song Run on @AGT. Wow! You smashed it. Amazing performance. Well done. gL.x — Snow Patrol (@snowpatrol) 19 september 2018

Maar ondanks alle loftuitingen kozen de Amerikaanse tv-kijkers niet voor de Amsterdamse bij de beste vijf van dit dertiende seizoen van het massaal bekeken America’s Got Talent.

In eerdere rondes zong Glennis Grace met net zulke loepzuivere hoge uithalen de nummers ‘Run to You’ van Withney Houston, ‘Nothing Compares 2U’ geschreven door Prince, ‘Never Enough‘ uit de film The Greatest Showman en ‘This Woman’s Work’ van Kate Bush.