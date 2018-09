Vanmiddag kwam ik een bekende tegen die, net als ik, verhuist. Zijn vrouw ergert zich nogal aan de manier waarop hij zijn bezittingen koestert en ziet al gebeuren dat alles toch weer mee moet naar de nieuwe woning. Gisteravond had zij tegen hem gezegd „Ik heb er nog eens goed over nagedacht. Ik vind dat alles wat je de afgelopen drie jaar niet hebt gebruikt of niet in je handen hebt gehad, weg kan.” Het klonk nogal streng. Hij had zijn antwoord paraat: „Ik begrijp hieruit dat alleen ik verhuis?”