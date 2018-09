Elektrisch karretje bedoeld als veilig alternatief

Het voertuig waarmee de kinderen in Oss werden vervoerd is een Stint, een vierwielige combinatie van een segway en een bakfiets. De bestuurder staat achter de bak waar tien kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen worden vervoerd.

De Stint is een Nederlands ontwerp en is sinds 2012 op de markt. Het voertuig is speciaal ontwikkeld voor vervoer van kinderen tussen scholen en locaties van buitenschoolse opvang. Edwin Renzen, coördinator van vervoer voor kinderopvangorganisaties, bedacht een alternatief voor vervoer met taxi’s of busjes. Dat vervoer zorgt voor drukte en onveiligheid rond scholen, en is bovendien duur. Elektrische bakfietsen konden te weinig kinderen vervoeren.

Ook voor stadsreiniging

Met industrieel ontwerper Peter Noorlander ontwikkelde Renzen de Stint BSO. Het bedrijf Stintum uit Bilthoven verkocht hiervan inmiddels ruim 3.000 exemplaren. Twee andere modellen, Cargo en Pick-up, worden gebruikt door bedrijven – onder meer PostNL – en gemeenten, bijvoorbeeld voor stadsreiniging.

Tot nu toe waren de gebruikers van de Stint BSO positief. De bestuurders hebben goed zicht op de omgeving, kinderen vinden het leuk, en het voertuig is milieuvriendelijk. De Stint is in 2012 door toenmalig minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) toegelaten tot de openbare weg in de categorie ‘bijzondere bromfiets’. De minister werd voor de technische aspecten geadviseerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de veiligheidsaspecten door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Remweg

De Stint rijdt op het fietspad, met een maximale snelheid van 17 kilometer per uur. Getuigen zeggen dat de vrouw die het voertuig bestuurde heeft geroepen dat ze niet kon remmen. Bij een snelheid van 15 kilometer per uur is de remweg 3,5 meter. Bestuurders hebben geen rijbewijs of helm nodig.

In april waarschuwde Veilig Verkeer Nederland voor mogelijke ongelukken door onervaren bestuurders. De eerste gebruikers bij een bedrijf of buitenschoolse opvang krijgen vaak een training, maar latere gebruikers niet meer. Dat kan een probleem zijn, erkende oprichter Renzen in een item van EditieNL. Kinderopvang Kober, actief in de regio’s van Breda, Roosendaal en Etten-Leur, gaat in reactie op het ongeluk in Oss zorgen voor betere instructie.

Stintum is onbereikbaar voor commentaar. Edwin Renzen is meteen naar de plaats van het ongeluk gegaan, meldt de NOS. „Dit is een ongelooflijk zware klap. Afgrijselijk.” Hij weet nog niet wat er mis is gegaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoekers naar Oss gestuurd voor een verkennend onderzoek.