Eerste veroordelingen in grote corruptiezaak Shell

Twee mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen in de corruptiezaak van oliemaatschappijen Shell en Eni in Nigeria. Dat vonniste de rechtbank in Milaan donderdag.

Het zijn de eerste veroordelingen in een grote corruptiezaak waarvan Shell en het Italiaanse oliebedrijf Eni het middelpunt zijn. Beide oliemaatschappijen, en 16 deels hoge medewerkers, worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de betaling van 1,1 miljard euro aan steekpenningen voor de aankoop van een Nigeriaans olieveld in 2011.

De Italiaan Gianluca Di Nardo en de Nigeriaan Emeka Obi zijn donderdag in deze zaak veroordeeld tot 4 jaar cel. Ze worden beiden beschouwd als tussenpersonen.

Volgens betrokken bij de rechtszaak zijn Obi en Di Nardo veroordeeld vanwege de betaling van steekpenningen en omdat ze zelf kickback-betalingen hebben ontvangen, aldus persbureau Reuters. De toelichting bij het vonnis is nog niet openbaar gemaakt. Ook vordert de rechtbank in totaal ruim 100 miljoen euro terug van de twee mannen.

De veroordeling is slecht nieuws voor Shell en Eni, die tot nu toe volhielden niet betrokken te zijn bij corrupte praktijken. In de zaak rond olieveld OPL-245 worden beide oliebedrijven en (oud-)topfunctionarissen vervolgd, onder wie de huidige bestuursvoorzitter van het Italiaanse oliebedrijf Eni, Claudio Descalzi. Vier oud-medewerkers van Shell zijn eveneens verdachte, onder wie het Britse oud-directielid Malcolm Brinded.

Wat wist Shell?

Van de 1,3 miljard euro die Shell en Eni betaalden voor OPL-245 belandde 1,1 miljard euro in de zakken van Nigeriaanse politici en hoge ambtenaren. De centrale vraag is of Shell en Eni wisten van het doorsluizen van het geld, en dus kunnen worden vervolgd wegens omkoping.

In een geschreven persverklaring over de veroordeling van Obi en Di Nardo reageert Shell dat „geen van beiden voor Shell werkte”. Het olie- en gasbedrijf houdt vol dat er „geen basis is” voor vervolging van Shell of zijn oud-medewerkers.

Di Nardo en Obi kozen voor een speciale versnelde rechtsgang uit het Italiaanse recht, die achter gesloten deuren plaatsvindt. In zo’n zaak kunnen geen getuigen worden opgeroepen, en is de strafmaat lager. De bredere strafzaak in Milaan wordt aanstaande woensdag voortgezet.