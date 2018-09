Dirigent Pieter Jan Leusink beticht van grensoverschrijdend gedrag

Muzikanten die samen hebben gewerkt met Pieter Jan Leusink betichten de beroemde barok-dirigent van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat stelt het onderzoeksprogramma Brandpunt+ op basis van interviews met twintig anonieme musici, drie mannen en zeventien vrouwen. Ook zou bij het door hem opgerichte muziekgezelschap The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands sprake zijn van een “afzeikcultuur en mentale intimidaties”.

Brandpunt+ laat in het programma dat donderdagavond wordt uitgezonden vier vrouwen aan het woord die stellen dat Leusink zowel mentale als fysieke grenzen overschreed. De dirigent zou vrouwelijke muzikanten regelmatig hebben gevraagd om bij hem thuis in Elberg te logeren voor repetities. Daar zou adviseren om “te masturberen om innerlijke blokkades te overwinnen”.

Twee vrouwen zeggen dat ze in hun onderbroek gegrepen zijn door de dirigent en zijn betast. Ook zou Leusink bij meerdere vrouwen hebben door laten schemeren dat hun muzikale carrière voorbij zou zijn als ze bezwaar zouden maken tegen seksuele intimidaties. In totaal zeggen zes vrouwen dat Leusink hen vroeg om te masturberen. “Doe het dan maar lekker even met jezelf”, zou de dirigent tijdens een solo-repetitie hebben voorgesteld.

‘Trial by media’

De 60-jarige Leusink laat via zijn advocaat aan Brandpunt+ weten dat hij de aantijgingen ontkent. “Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard.” Er zou sprake zijn van “een zoveelste trial by media” en “de rechter is de enige juiste instantie om te oordelen over dergelijke beschuldigingen”.

Een van de vrouwen zou overwogen hebben om aangifte te doen en naar een advocaat zijn gestapt. Die zou haar gezegd hebben dat ze “geen schijn van kans” maakte om een rechtszaak aan te spannen in haar eentje. Meerdere muzikanten hebben zich naar aanleiding van het onderzoek van Brandpunt+ gemeld bij Mores Online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.

Christine Schreuder, de ex-vrouw van Leusink en nog zakelijk betrokken bij de stichting van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, “gelooft er helemaal niets van”. Ze verklaart tegenover NRC dat sinds het ontstaan van het muziekgezelschap in de jaren negentig een dossier is bijgehouden van wie het betrokken is geweest bij het ensemble. Schreuder concludeert dat er sprake is van een afrekening, mogelijk door muzikanten die het orkest of koor hebben moeten verlaten omdat ze niet goed genoeg waren.

Brandpunt+ wordt donderdagavond om 21.05 uur uitgezonden op NPO2.