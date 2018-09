Dit zijn de beste aquarellen van lezers volgens Siegfried Woldhek

‘Laat het water het werk doen’, was de kop boven de eerste aflevering van de zomercursus waterverven van Siegfried Woldhek op de Achterpagina. Ruim honderd lezers stuurden een aquarel. Uit het water kwam een straat in Osaka tevoorschijn, het wad achter de dijk bij de Swarte Haan, een gesluierde vrouw aan de Marokkaanse kust en een reeds in 1978 overleden moeder.

Sommige lezers waren duidelijk gevorderde waterververs, anderen – vermoeden we – net begonnen. Sommigen gebruikten duidelijk professioneel materiaal, een ander schilderde haar kleindochter op het strand met „weinig verf, een piepklein kwastje en zeewater”.

En dat is precies wat Siegfried Woldhek met deze cursus voor ogen stond: laten zien dat je met weinig iets moois kunt maken.

De negen overige inzendingen die geselecteerd werden als beste aquarellen (tekst loopt onder de tekeningen door):

Pia Tuerlings-Weerheim, De berg Fanjingshan, China Marga Hermans, Kleindochter Wies M.M. Fischer, Lezen in het gras Ferry Albers-Hendriks Johan de Koning, Aekingerzand in Friesland Jack de Vries, West-Noorwegen Erica Nussbaum Kewerkopf Tineke Nauta, Wijlen haar moeder (1918-1978) Wietske ter Veld, Aan de Marokkaanse kust

Voor de selectie op deze pagina heeft de redactie de tekeningen vooral beoordeeld op de kracht van het water – want dat moest immers werken. De bootjes van Charles Hubert hebben – op voorspraak van Siegfried Woldhek – uiteindelijk de prijs (een workshop) binnengesleept. Met een paar lijntjes ving hij een zomerse middag in Friesland. Zijn tekening getuigt volgens Woldhek van veel lef. „Met twee penseelstreken een bootje uit het water halen, je moet maar durven.”

Monique Snoeijen is chef van de Achterpagina