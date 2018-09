Benelux wil dezelfde zomer- en wintertijd hanteren

Nederland, België en Luxemburg willen in de toekomst dezelfde zomer-en wintertijd hanteren, zodat de landen in één tijdzone blijven. Dat hebben de premiers van de drie landen donderdag afgesproken tijdens een kort overleg in Salzburg, waar momenteel een EU-top plaatsvindt. De drie landen lijken het niet eens over de manier waarop ze dit willen bewerkstelligen

De Belgische premier Charles Michel sprak over “raadpleging” van de bevolking voordat een gezamenlijke beslissing wordt genomen. Een woordvoerder van Rutte zegt echter dat het kabinet in Nederland niet denkt aan een referendum, maar aan een “lichte vorm van consultatie” .

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft gezegd dat er rekening wordt gehouden met de wens van de Nederlandse bevolking. Volgens een woordvoerder is het ministerie nu bezig met het vormen van een kabinetsstandpunt. Die wordt mede bepaald door onderzoek onder focusgroepen, en standpunten van belangengroepen, koepels en bedrijven.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om een einde te maken het feit dat de tijd twee keer per jaar wordt verzet. EU-Landen kunnen in 2019 zelf beslissen of ze overschakelen op zomer- of wintertijd.

“Het is onze prioriteit om een gemeenschappelijke beslissing te nemen en daar ook een aantal buurlanden bij te betrekken,” zegt Michel. “Denk aan Frankrijk, Duitsland en Italië.” Volgens de Belgische premier is het belangrijk dat de bevolking uiteindelijk mee kan besluiten of we verder gaan met de zomer- of wintertijd.