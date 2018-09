Politie krijgt dwangsom voor slechte bescherming persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nationale Politie een dwangsom van 40.000 euro opgelegd, omdat onvoldoende gecontroleerd wordt wie bepaalde politiegegevens gebruikt of inziet. Het gaat om persoonsgegevens in het Schengen Informatiesysteem, waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd door grensbewakers.

De privacytoezichthouder gaf de politie eerder zes maanden om verbeteringen door te voeren en legde daarbij een dwangsom op. Nu blijkt dat de beveiliging op dit punt niet binnen de termijn is aangescherpt en wordt de dwangsom ingevorderd.

De politie erkent dat er onvoldoende beveiligingsmaatregelen waren, maar meldt dat de werkwijzen zijn aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van AP. Hoewel onbevoegd en ongeoorloofd gebruik van het systeem niet werd gecontroleerd, betekent dat volgens de politie “niet dat de betreffende gegevens niet goed beveiligd waren”.

AP: ‘Ernstige zaak’

Het Schengen Informatiesysteem (SIS II) is een computersysteem waarmee de grensbewakers van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en Nationale Politie binnen het Schengengebied informatie uitwisselen. Het systeem is opgezet vanwege het wegvallen van de interne grenscontroles en bevat informatie over vluchtelingen, verdachten van criminele activiteiten en vermiste personen.

Op dit moment beoordeelt de AP opnieuw of de Nationale Politie voldoet aan de eisen. “Wij vinden het een ernstige zaak als de Nationale Politie nog steeds tekortschiet bij het regelmatig controleren van het gebruik van deze politiegegevens”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de AP. “Politiegegevens moeten gewoon goed beschermd zijn. Punt. Geen discussie over mogelijk.”

Correctie 20 september 11.17 uur: in een eerdere versie van dit bericht werd gesproken van een boete. Het gaat om een dwangsom, en dat is hierboven gewijzgid.