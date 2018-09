Amerikaan Fukunaga van True Detective regisseert nieuwe James Bond

De Amerikaan Cary Joji Fukunaga, onder meer bekend van de hitserie True Detective, gaat de nieuwe James Bond-film regisseren. Dat hebben de producenten Michael Wilson en Barbara Broccoli, en hoofdrolspeler Daniel Craig donderdag bekendgemaakt.

Lees ook: Danny Boyle stapt op als regisseur van de nieuwe James Bond

De 41-jarige Fukunaga zal de eerste Amerikaan zijn die een James Bond-film regisseert. Fukunaga won een Emmy voor True Detective en maakte meerdere films, waaronder Beasts of No Nation over kindsoldaten in West-Afrika. Deze week komt zijn nieuwe Netflix-serie Maniac uit.

“Zijn veelzijdigheid en [gevoel voor, red.] innovatie maken hem een uitstekende keuze voor ons volgende James Bond-avontuur”, reageren de producenten. Een maand geleden werd bekend dat regisseur Danny Boyle zou stoppen met de Bond-film vanwege “creatieve onenigheid”.

Lees over Fukunaga’s serie Maniac: Eindelijk is er een pil voor alles

Waarschijnlijk laatste film met Daniel Craig

Fukunaga begint in maart 2019 met filmen en het resultaat moet in februari 2020 wereldwijd te zien zijn. Dat betekent een vertraging van drie maanden ten opzichte van het oorspronkelijk plan.

Het zal de vijfde en waarschijnlijk laatste James Bond zijn met Daniel Craig als spion 007. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe James Bond zal worden. Er is regelmatig gesproken over Idris Elba als mogelijke opvolger. Hij is een zwarte Britse acteur die ook een belangrijke rol had in Fukunaga’s Beasts of No Nation.