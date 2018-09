Zeker 27 doden bij kapseizen boot in Congo

In het noordwesten van Congo zijn zeker 27 mensen omgekomen na het kapseizen van een boot. Het ongeluk vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag in een zijrivier van de Congo-rivier. Dat meldt persbureau AFP op basis van getuigen en lokale overheidsfunctionarissen.

Hulpverleners zijn nog bezig met het zoeken naar vermisten. Ongeveer dertig opvarenden konden zich redden. Het is onduidelijk hoeveel passagiers aan boord waren. Volgens getuigen zaten er vooral handelaren en studenten op de boot.

Eigenaar gevlucht

Getuigen vertellen aan AFP dat het schip veel te zwaar was beladen. Er zouden te veel passagiers aan boord zijn geweest, daarnaast vervoerde het schip ook talloze goederen. Tevens was de boot in slechte staat. De eigenaar van het schip is gelijk na de ramp gevlucht.

Er zijn in Congo talloze regels voor schepen, vooral wanneer ze ‘s nachts varen, maar dit wordt slecht nageleefd. Op de Congo-rivier en de talloze kleine zijrivieren gebeuren veel bootongelukken. In mei dit jaar kwamen zeker vijftig mensen om het leven bij een scheepsramp in het noordwesten van Congo.

Transport per boot is de belangrijkste manier om te reizen in Congo. In de voormalige Belgische kolonie zijn er bijna geen geasfalteerde wegen en voor veel inwoners is het vliegtuig te prijzig.