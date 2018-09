Vrouw die rechter Kavanaugh beschuldigt eist FBI-onderzoek

De vrouw die Brett Kavanaugh, kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, beschuldigt van aanranding, wil dat de FBI onderzoek doet naar het voorval dat zich begin jaren tachtig zou hebben afgespeeld. Pas daarna is ze bereid te getuigen voor de Justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat.

Dat schrijft advocaat Debra Katz namens Christine Blasey Ford, in een brief die ze dinsdag naar de voorzitter van de Justitiecommissie heeft gestuurd. Een FBI-onderzoek zou „onpartijdig” zijn, aldus Katz, in tegenstelling tot wat zij verwacht van het verhoor „door senatoren die er kennelijk al van overtuigd zijn dat zij [Ford] „zich vergist” en „in de war” is. Volgens Katz „zou geen enkel slachtoffer van seksueel geweld aan zo’n beproeving moeten worden onderworpen”.

Nadat Ford zichzelf zondag in een interview met The Washington Post had bekendgemaakt en zo haar vorige week nog anonieme beschuldiging meer gewicht had gegeven, waren alle partijen het erover eens dat zij voor de Senaat zou moeten verschijnen om onder ede te getuigen. Namens het Witte Huis zei presidentieel adviseur Kellyanne Conway dat deze vrouw moest worden gehoord en „niet mag worden genegeerd”. Ook kandidaat-opperrechter Kavanaugh zou opnieuw in de Senaat getuigen. Hij ontkent categorisch dat het incident heeft plaatsgevonden.

De voorzitter van de commissie reserveerde volgende week maandag voor hun beider getuigenis, maar dinsdag bleek dat Ford daar niet aan wilde. Zij hield zich eerst onbereikbaar voor de commissievoorzitter en maakte ’s avonds via haar advocaat haar voorwaarde bekend.

Derde getuige

Hiermee is de benoeming van Kavanaugh, door president Trump uitverkoren om de vijfde conservatieve rechter in het negenkoppige hoogste gerechtshof te worden, op losse schroeven komen te staan. De Republikeinen lieten er geen misverstand over bestaan: zij wilden Ford wel horen, maar vooral om zo snel mogelijk Kavanaugh te kunnen benoemen. De suggestie van Democratische senatoren om ook een derde getuige te horen, de man die destijds bij de poging tot aanranding aanwezig zou zijn geweest, wezen de Republikeinen af. Deze Mark Judge, een schoolvriend van Brett Kavanaugh, heeft intussen laten weten „geen herinnering” te hebben aan het incident dat Ford beschrijft. Hij weigert te getuigen voor de Senaat.

Begin jaren tachtig, Ford zegt dat ze het jaar niet meer precies weet, zou zij als schoolmeisje op een feest zijn vastgegrepen door de twee jaar oudere Kavanaugh. Hij klemde haar vast, zei ze, op een bed, probeerde haar kleren uit te trekken en drukte zijn hand op haar mond toen ze begon te schreeuwen. Alleen doordat Judge op het stel zou zijn gesprongen, kon zij zich losmaken en ontkomen.

Partnertherapie

Ford heeft over haar ervaring in 2012, tijdens partnertherapie, verteld. Notities van de therapeut zijn ingezien door The Washington Post. Toen zij deze zomer las dat Kavanaugh een van Trumps kandidaten was voor het Supreme Court, schreef zij de krant en ook de Democratische afgevaardigde van haar woonplaats over het incident. Zij zou een test hebben ondergaan met een leugendetector en die hebben doorstaan, aldus haar advocaat (leugende.

Trump zei dinsdag medelijden te hebben met Kavanaugh. „Deze man verdient dit niet”, zei de president, die de onthulling afdeed als een poging van de Democraten om zijn benoeming te saboteren. Aan Ford maakte hij nauwelijks woorden vuil, hij zei alleen dat haar beschuldiging „36 jaar oud” is. Advocaat Katz schrijft in haar brief aan de Senaatscommissie dat Ford „venijnig wordt lastiggevallen” en ook doodsbedreigingen heeft ontvangen. Zij is met haar gezin naar een ander adres verhuisd, aldus Katz.