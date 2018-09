Volbeda ontvangt Gouden Penseel voor ‘Fabeldieren’

Het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek, is gewonnen door illustrator Ludwig Volbeda. Hij ontvangt de prijs voor zijn tekeningen in Floortje Zwigtmans boek Fabeldieren, een half non-fictioneel bestiarium over legendarische en mythische beesten. De jaarlijkse prijs (1.500 euro) werd woensdag uitgereikt in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De jury prees „dit in alle opzichten geweldige en grootse boek” en looft Volbeda voor zijn vermogen om „van ieder dier een geloofwaardig wezen te maken”, in illustraties met „een kracht en diepte in kleur die je zelden ziet”.

Ludwig Volbeda (28) is een van de jongste winnaars ooit van het Gouden Penseel. Sinds 1980, toen Joke van Leeuwen als eveneens 28-jarige de prijs ontving, heeft de illustratieprijs geen jongere winnaar gekend. Volbeda studeerde in 2011 cum laude af aan de illustratieopleiding van kunstacademie Sint Joost in Breda. Inmiddels geldt hij, met drie boeken op zijn conto, als een groot nieuw talent. Hij kreeg veel lof voor zijn tekeningen in Benny Lindelaufs jeugdroman Hoe Tortot zijn vissenhart verloor (2016), en met zijn eerste prentenboek De vogels (2016), gemaakt samen met Ted van Lieshout, maakte hij internationaal furore. Als eerste Nederlandse illustrator won hij in 2017 de Grote Prijs van Bratislava (3.000 dollar), waarmee tweejaarlijks een internationale illustrator wordt gelauwerd. Volbeda illustreert ook regelmatig voor kranten en tijdschriften.

Volbeda’s tekenstijl is eigenzinnig en onmiddellijk herkenbaar: hij bouwt zijn beelden op uit ragfijne lijnen, waardoor hypergedetailleerde tekeningen ontstaan. In Fabeldieren portretteert hij de mythische wezens dan ook in een bulkende visuele rijkdom – en grapjes voor wie goed kijkt. Zo duikt het hoofd van Donald Trump op tussen de trollenhoofden. NRC noemde Volbeda’s „indrukwekkende illustraties” dan ook „ontegenzeggelijk” datgene waaraan Fabeldieren zijn kracht ontleent.

Volbeda streefde voor het Gouden Penseel vijf andere kanshebbers voorbij, die wel allen een Zilveren Penseel ontvingen. Dat zijn de eerdere laureaten Annemarie van Haeringen (En toen, Sheherazade, en toen?) en het duo Dieter en Ingrid Schubert (Konijnentango), evenals Sanne te Loo (Dit is voor jou), Brian Elstak (Tori) en Fleur van der Weel, die met haar tekeningen in Pippeloentje (naar het versje van Annie M.G. Schmidt) de favoriet was.

De bekroning van illustraties in een informatief kinderboek past in een trend: eerder werden vooral prentenboeken bekroond, maar de laatste jaren vallen bij de jury ook rijk geïllustreerde non-fictieboeken op. Dit jaar konden voor eerst de Zilveren Penselen in vier verschillende categorieën worden toegekend, waaronder ook de categorie ‘informatief’. Op 2 oktober wordt bekendgemaakt welk boek de Gouden Griffel wint, de prijs voor het best geschreven kinderboek.