Save the Children: nog eens 1 miljoen kinderen Jemen in levensgevaar

De levens van nog eens één miljoen Jemenitische kinderen komen in gevaar wanneer door verdere luchtaanvallen de haven van Hodeida beschadigd of afgesloten wordt. Dat zou het totaal aantal kinderen dat in Jemen het risico loopt een hongerdood te sterven op ruim vijf miljoen brengen. Dat staat in een rapport van de ngo Save the Children, meldt persbureau Reuters op woensdag.

De internationale hulporganisatie richt zich tot de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Die voert opnieuw zware aanvallen uit op Hodeida, nadat vredesbesprekingen met de Houthi-rebellen eerder deze maand zijn stukgelopen. De Arabische coalitie hoopt zo de belangrijke havenstad op de Houthi’s te veroveren.

Verdubbelde prijzen

Veel Jemenieten zitten al in een uiterst penibele situatie doordat zij zich geen voedsel en zorg kunnen veroorloven. Eerder deze maand verdubbelden de voedselprijzen door hyperinflatie.

Omdat Hodeida de belangrijkste toevoerhaven is voor voedsel, brandstof en hulp, leidt ontwrichting van de bevoorradingsketen tot de dood van honderdduizenden kinderen, aldus Save the Children. Inclusief volwassenen zitten momenteel naar schatting ruim acht miljoen Jemenieten op het randje van de hongerdood.

De Jemen-oorlog

De oorlog in Jemen begon in 2014, toen Houthi’s een opstand begonnen tegen de toenmalige president Abed Rabbu Mansour Hadi. Met hulp van diens voorganger, Ali Abdullah Saleh, en een deel van het Jemenitische leger wisten de Houthi’s hoofdstad Sana’a in te nemen.

De rebellen vechten tegen troepen loyaal aan president Hadi en de coalitie die geleid wordt door Saoedi-Arabië. Ruim 30.000 mensen zijn omgekomen of gewond geraakt door het conflict en drie miljoen Jemenieten zijn ontheemd. Duizenden anderen zijn gestorven door honger, ziektes of gebrek aan gezondheidszorg.