‘Regeringstroepen Zuid-Soedan begingen gruweldaden ondanks vredesbesprekingen’

Terwijl de Zuid-Soedanese regering onderhandelde over vrede, hebben regeringstroepen en milities tussen april en juli op grote schaal gruwelijkheden begaan. Honderden burgers werden verkracht, verbrand, overreden en opgehangen. Dat meldt Amnesty International in een woensdag gepubliceerd rapport.

Uit gesprekken met honderd ontheemde Zuid-Soedanezen bleek dat aan de regering gelieerde soldaten drie maanden lang aanvallen uitvoerden op dorpen in de provincies Leer en Mayendit. Ze vermoordden daarbij volgens Amnesty op willekeurige wijze burgers, waarbij kinderen niet werden gespaard. Sommigen werden overreden met gepantserde voertuigen, anderen levend verbrand in hun huizen of opgehangen aan bomen.

Groepsverkrachtingen

Ook zouden de troepen vrouwen en meisjes hebben ontvoerd en hebben onderworpen aan groepsverkrachtingen. De soldaten plunderden en verwoestten bezittingen en roofden vee. Burgers die probeerden te vluchten werden volgens Amnesty achtervolgd en alsnog gedood.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn bij de aanvallen ruim 230 burgers gedood en ten minste 120 vrouwen en meisjes verkracht. Meer dan 31.000 burgers werden gedwongen hun huizen te verlaten.

Vredesverdrag

Vorige week tekenden de twee strijdende partijen in Zuid-Soedan na maanden van besprekingen een vredesakkoord. Volgens ondertekenaars president Salva Kiir en oppositieleider Riëk Machar is het zich al jaren voortslepende conflict nu daadwerkelijk beëindigd, maar onder andere de Verenigde Staten hebben sceptisch gereageerd. Eerdere pogingen om stabiliteit en vrede te stichten in het land liepen tot niets uit.

De provincies Leer en Mayendit werden al twee keer eerder aangevallen tijdens de vijf jaar durende burgeroorlog. Ook trof vorig jaar een hongersnood het gebied in het noorden van Zuid-Soedan.