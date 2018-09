Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif voorlopig vrijgelaten

Het Hooggerechtshof van Pakistan heeft woensdag bepaald dat ex-premier Nawaz Sharif, zijn dochter en schoonzoon, voorlopig vrijgelaten moeten worden. Dat melden lokale media.

Sharif had eerder een celstraf van tien jaar opgelegd gekregen voor fraude, zijn dochter een straf van zeven jaar en zijn schoonzoon een jaar cel. De drie gingen tegen de uitspraken in beroep. Het Hof heeft woensdag bepaald dat het trio op borgtocht vrijgelaten mag worden in afwachting van de uitkomst van het beroep.

De voormalige premier van Pakistan werd vorig jaar door hetzelfde Hof in Islamabad afgezet na onthullingen in de zogeheten ‘Panama Papers’. Hieruit bleek dat de familie Sharif eigenaar was van een aantal luxe appartementen in Londen, gefinancierd met brievenbusfirma’s op de Maagdeneilanden. Enkele van die bedrijven stonden op naam van zijn dochter. De bezittingen waren verzwegen door Sharif toen hij zich voor de Moslimliga kandidaat stelde voor de verkiezingen in 2013.

Cricketspeler

De onthullingen leidden vorig jaar tot protesten, die werden aangevoerd door toenmalig oppositieleider en voormalig cricketster Imran Khan, die bij de verkiezingen eind juli werd verkozen tot premier. Toen Sharif daarna werd afgezet, vertrok hij met zijn familie naar Londen. Maar om zijn partij, de Moslimliga, te steunen bij de verkiezingen van afgelopen juli besloot hij met zijn familie terug te keren naar Pakistan. Hij wist dat hij dan gearresteerd zou worden.

Sharif moest al twee keer eerder aftreden. Namelijk in 1993, vanwege corruptie, en in 1999 werd hij afgezet door zijn voormalige legerchef Musharraf door middel van een geweldloze staatsgreep.