Opnieuw problemen bij Belgische kerncentrales Doel en Tihange

Bij de twee Belgische kerncentrales in Doel en Tihange zijn opnieuw betonproblemen vastgesteld. Bij inspecties door exploitant Engie Electrabel werd geconstateerd dat er betonrot zit in de plafonds van de twee reactoren Doel 4 en Tihange 2. Dat meldt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De nuclaire toezichthouder benadrukt dat er geen risico’s zijn voor “de bevolking, de werknemers en het leefmilieu”. De kerncentrale van Doel is gelegen in de haven van Antwerpen, vlak over de Nederlandse grens, en Tihange ligt in de buurt van Luik. De centrales zijn sterk verouderd. Doel 1 en 2 werden in gebruik genomen in 1975, net als Tihange 1, de andere centrales midden jaren 80.

De problemen bij de twee centrales stapelen zich de laatste tijd snel op. Eerder dit jaar werd er in de oudste reactor Doel 1 een lek gevonden en een technisch defect in Doel 4. Ook werd Doel 3 stilgelegd na een defect in het turbinesysteem. Daarnaast werd er betonrot gevonden in Tihange 3 en bleken de bouwplannen van de reactor verdwenen.

Scheurtjes

Maar de problemen spelen al veel langer. De afgelopen jaren is er al meerdere keren vastgesteld dat het beton in de reactoren niet voldoet aan de eisen. Ook moesten de reactoren verschillende keren worden stilgelegd vanwege mankementen. Wat vooral voor ophef zorgde, was dat er in 2012 in de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3 haarscheurtjes werden ontdekt. Maar volgens toezichthouder FANC vormden die geen gevaar. De energieproductie werd tijdelijk stilgelegd maar ook al snel weer opgestart.

Twee jaar geleden werden er opnieuw scheurtjes in een reactorvat ontdekt. Ook bleek in 2016 dat de veiligheidsplannen van Tihange eenvoudig te hacken waren en op internet te koop werden aangeboden. Sommige tegenstanders van kernenergie, omwonenden en activisten geloven dan ook niet dat de centrales veilig zijn. Electrabel en toezichthouder FANC zouden volgens hen de problemen niet serieus genoeg nemen.

Tien jaar uitgesteld

Aanvankelijk zouden alle Belgische kerncentrales in 2015 sluiten. Maar die sluiting is met tien jaar uitgesteld tot 2025, omdat de vrees bestond dat er anders een energietekort zou optreden in België, dat sterk afhankelijk is van nucleaire energie. De afgelopen jaren was daar vooral vanuit buurlanden, Nederland en Duitsland, veel verzet tegen. Zo werd in juni vorig jaar een 90 kilometer lange menselijke protestketting werd gevormd van het Duitse Aken via Zuid-Limburg naar Tihange.

Nederlandse gemeenten die in het stralingsgebied liggen oefenen de laatste jaren druk uit op België om de centrales eerder al te sluiten. Omroep Brabant meldt dat de burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom Frank Petter een brief heeft gestuurd aan de minister en staatssecretaris waarin hij vraagt om kerncentrales eerder te sluiten.

In 2016 diende ook voormalig minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) een verzoek in bij België om beide centrales te sluiten. Dat verzoek kwam naar aanleiding van een rapport van FANC waaruit bleek dat de kans op een kernsmelting bij brand in de centrale van Tihange groot is. De Belgische regering legde dat verzoek echter naast zich neer.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) eiste vorig jaar na inspectie van de kerncentrale van Doel extra veiligheidsgaranties, waarna de directie van de centrale beloofde om de aanbevelingen van het agentschap op te volgen. Volgend jaar doet de IAEA opnieuw een inspectie.