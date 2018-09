‘Op YouTube praten over niks interesseert me niet meer’

‘Ik heb sinds kort een app die bijhoudt hoe lang ik in totaal op mijn telefoon zit”, zegt Teske de Schepper (23). Ze opent een scherm met een grafiekje dat – het is nu rond het middaguur – 3 uur aangeeft. „Op vrije dagen staat de teller al gauw op 5 of 6 uur. Instagram open ik het vaakst.” De Schepper heeft er meer dan 300.000 volgers. „Instagrammen is werk”, zegt ze. „Als ik er geen publiek zou hebben, denk ik niet dat ik de foto’s zou delen. Ik kan me niet voorstellen hoe het is zonder de respons.”

De Schepper is al tien jaar YouTuber en sinds 2014 ook zangeres. Haar vroege video’s gaan over make-up en snoep: klassiekers binnen het YouTube-genre. Het afgelopen jaar werkte ze aan een nieuw album met elektronische popmuziek bij label Topnotch, waardoor ze een stuk minder aanwezig was op YouTube. „Ik ben de helft van mijn kijkers per filmpje verloren.”

Een recent YouTube-filmpje van Teske de Schepper.



Twee jaar geleden kreeg een gemiddeld filmpje van De Schepper 70.000 views, met soms een uitschieter naar boven. Haar laatste video’s blijven steken rond de 40.000 kijkers. „Ben je meer jezelf, kijken er minder mensen. Dat was pijnlijk. Lang had ik een YouTube-persoonlijkheid. Als de camera aanging sprak ik vrolijker en voelde ik een drang om grappig gevonden te worden. Ik was enorm bezig met wat anderen leuk zouden vinden.”

Op het moment dat De Schepper zich op de muziek stortte, sloeg dat om. „Ik wil creatief zijn en maken waar ik achter sta.” De cijfertjes, minder kijkers en zo ook minder geld, kan ze steeds beter „van zich afzetten”.

Moeite met vercommercialisering

Lastiger zijn de reacties van teleurgestelde kijkers die ‘de oude Teske’ missen. „De hoeveelheid feedback legt druk op me.” Direct relativeert ze haar uitspraak. Op YouTube hangt een klik af van een aantrekkelijke titel of startscherm. „En de interesse in praten over niks ben ik verloren.” Haar video’s van de afgelopen maanden gaan over haar veganistische leefstijl of het neppe karakter van Instagram.

Video’s kijken op YouTube doet ze nog wel regelmatig. Ze kijkt naar bekenden: sketches van haar vriend Mert (‘Mertabi Sketch’), haar zus die met haar vriend een weekvlog maakt (‘Vet Gezellig’) of vriendin ‘Vera Camilla’ met een gelijknamig kanaal. „Makers die spoken word of poëzie gebruiken en daar passende beelden bij monteren, vind ik het knapst. Ze creëren een sfeer. De Australische Freya Haley doet dat. Haar dromerige, spirituele video’s worden dan weer heel weinig bekeken.”

De Schepper heeft moeite met de vercommercialisering van YouTube, zeker sinds de komst van grote productiehuizen als RTL, die eigen kanalen begonnen. „Er zijn steeds minder makers die zonder concessies of winstdoel iets uploaden. Ik mis een beetje liefde.”

Instagram is voor De Schepper een vanzelfsprekende uitbreiding van haar online imago. Zo nu en dan verdient ze er geld mee door een commerciële samenwerking. Als ze iets plaatst op haar tijdlijn kiest De Schepper de mooiste foto, dat dicteert het medium nu eenmaal. In Instagram Stories, een onderdeel van de app waarop foto’s voor korte tijd te zien zijn en dan weer verdwijnen, mag het „wat rauwer”. Zo ziet De Schepper het graag op sociale media: „impulsiever en echter”. „Daarom vind ik de berichten van iemand als zangeres Naaz zo leuk. Ik ben een beetje verliefd op haar. Alles wat ze doet voelt intuïtief en positief. Zo ben ik ook, niet gepolijst.”

