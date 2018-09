Onbehaarde Apen: Waarom we het nooit eens worden over Pluto

‘Pluto geen planeet? Alleen in New York’ kopte The New York Times in 2001. Wegens ruimtegebrek koos het Rose Center for Earth and Space ervoor Pluto weg te laten in de museumzaal met planeten. Paniek alom, want op school hadden de bezoekers toch echt geleerd dat er negen planeten zijn in plaats van acht.

Wat inspireerde deze beslissing, die het begin van een - misschien wel eindeloze - wetenschappelijke discussie betekende? Je hoort het, in deze aflevering van Onbehaarde Apen.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Onbehaarde Apen: Ons hallucinerende brein.

Productie Mirjam van Zuidam.