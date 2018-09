New York Philharmonic: geweldig, maar alleen voor geweldige dirigenten

Hoe goed is het New York Philharmonic?

Het New York Philharmonic werd opgericht in 1842 en is daarmee het oudste orkest van de Verenigde Staten. Legendarisch is het ook. Sla er het namenlijstje met Jaap van Zwedens voorgangers als ‘Music Director’ maar op na. Met namen als Pierre Boulez (1971-1977), Leonard Bernstein (1958-1969), Bruno Walter (1947-1949), Arturo Toscanini (1928-1936), Willem Mengelberg (1922-1930) en Gustav Mahler (1909-1911).

Op het veelbesproken ranglijstje van muziektijdschrift Gramophone (2008) dat het Amsterdamse Concertgebouworkest op nr. 1 plaatste, staat New York (nr. 12) boven San Francisco (13), maar onder Boston (11), Los Angeles (8), Cleveland (7) en Chicago (5). Een nieuwere top-10, in 2015 door de website Bachtrack gepubliceerd op basis van een poll onder muziekcritici, plaatst het Concertgebouworkest op 2, Chicago en Boston op 5 en 9; New York valt ook hier buiten de top-10.

Het New York Philharmonic is, zeggen dirigenten en musici, een orkest dat de dirigent iets moet gunnen. Goed spelen ze altijd, geweldig alleen voor geweldige dirigenten. En het ontbreken van een écht goede eigen zaal is een probleem dat in veel commentaren terugkeert. Interessante terzijde: die commentaren zijn in New York ook folklore. Al sinds het ontstaan wordt het orkest met argusogen gevolgd door de pers, of het nou ten tijde van Mahler, Toscanini of Bernstein was.

Edo de Waart assisteerde zelf als jong dirigent Leonard Bernstein bij het New York Philharmonic en was onder andere chef bij orkesten in Hilversum, Antwerpen en Hongkong – allemaal net voor of net nadat Jaap van Zweden er chef werd. „Dirigenten zijn intense mannetjes – anders koos je dit vak niet. Maar niemand is zo intens als Jaap. Jaap brandt van intensiteit, hij werkt keihard en eist van zichzelf een extreem goede voorbereiding, die hij vervolgens ook verwacht van zijn musici. Dat gaat wel eens mis, want niet iedereen kan of wil dat waarmaken. En Jaap is geen makkelijke man. Dus ja, het zal best wel eens botsen, daar. Maar niks écht goeds komt tot stand zonder dat er af en toe flink op de tafel wordt geslagen. „Jaap wil iets toevoegen, mensen uitdagen boven zichzelf uit te stijgen. Vorig jaar hoorde ik hem met het New York Philharmonic live in New York Mahlers Vijfde symfonie doen. Dat was een geweldige uitvoering, het orkest speelde op z’n allerbest voor hem en dat is bijzonder. „Ik denk dat de kans dat het werkt tussen Jaap en het orkest heel erg groot is. Hij heeft alle nodige ervaring, zowel professioneel als menselijk, leert snel, is goed in eigentijdse muziek en zal in een breed repertoire waarschijnlijk een veel hoger niveau bereiken dan zijn voorganger. Daarbij heeft hij CEO Deborah Borda, die absoluut niet zal schromen hem te gispen of bij te sturen als dat nodig is. En ik weet uit ervaring: zij is iemand naar wie je als dirigent dan ook luistert. „Jaap hoort gewoon in die stad. Alles beweegt daar met een hogere intensiteit. Net als hij. Het past.”

Om al die redenen wordt het orkest ook wel als een „mijnenveld” omschreven en het chef-schap in New York als een baan waarover je goed nadenkt voordat je „ja” zegt. Van Zwedens directe voorganger, de mild-intellectualistische Alan Gilbert (zelf zoon van musici uit het orkest) had er geen droombaan. Zijn interpretaties van kernrepertoire werden gelaakt en ondanks zijn avontuurlijke en originele visies op programmering, verschenen er in The New York Times veel kritische artikelen. Tot hij vertrok, en er andersoortige stukken verschenen („We zullen hem nog missen”).