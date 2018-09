Nederlanders doen meest online boodschappen

Nederlanders kopen vaker dan andere Europeanen online levensmiddelen. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 29 procent van de Nederlandse bevolking deed vorig jaar online boodschappen. In 2016 lag dat percentage nog op 21.

Sinds 2013 neemt de online verkoop van levensmiddelen sterk toe. Vorig jaar haalde Nederland het Verenigd Koninkrijk in, dat lange tijd vooropliep. 28 procent van de Britten kocht vorig jaar online levensmiddelen. In de hele Europese Unie doet gemiddeld 14 procent online boodschappen.

In vergelijking met de directe buurlanden valt vooral het grote verschil met België op. Vorig jaar kocht slechts 9 procent van de Belgen online levensmiddelen.

Het verschil met Duitsland, waar de online boodschappenverkoop al sinds 2010 stijgt, is kleiner: afgelopen jaar kocht 21 procent van de bevolking er voedingsmiddelen online. Als gekeken wordt naar alle online aankopen, staan de Duitsers op de zesde plek in Europa, één plek lager dan Nederland.

‘Pakhuis Nederland’

Het aandeel van de bevolking dat in twaalf maanden minstens één keer online een product bestelde, is 79 procent. Daarmee staat Nederland in de Europese Unie op plek vijf, na het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Luxemburg. Het Europese gemiddelde ligt op 57 procent.

De toename van online productverkoop leidt ook tot een toename van de benodigde distributiecentra. In 2017 werd bijnatwee miljoen vierkante kilometer logistiek vastgoed verhuurd of verkocht, een record. Nederlandse distributiecentra spelen ook een rol in de bevoorrading van omliggende landen. Afgelopen maart berichtte NOS dat Nederland, “het pakhuis van Noordwest-Europa”, niet verder kan groeien.