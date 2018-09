Na Orbán ook Tsjechische premier Babis onder vuur

De Tsjechische premier en zakenman Andrej Babis ligt onder vuur vanwege mogelijke „belangenverstrengeling” bij het gebruik van EU-subsidies. Dat is de conclusie van een rapport van corruptiewaakhond Transparency International (TI) dat deze woensdag een klacht indiende bij de Europese Commissie.

Na maanden van onderzoek acht TI het „aannemelijk” dat Babis via zijn belangen bij het Tsjechische bedrijf Agrofert profiteerde van Europees geld.

Als oprichter-eigenaar van Agrofert bracht Babis in 2017, het jaar dat hij premier werd, zijn aandelen in het bedrijf onder in twee beleggingsfondsen. Via deze omweg, zegt TI, bleef Babis begunstigde van EU-subsidies. Tegelijk ziet Babis als regeringsleider, in eigen land en op Europees niveau, toe op de omvang en toewijzing van EU-subsidies.

„Het is onze plicht om u namens alle EU-burgers te informeren”, staat in de brief aan de Europese Commissie waarin TI de hoop uitspreekt dat de Commissie actie onderneemt. ,,Niemand mag zich boven de EU-wet wanen, en een regeringsleider al helemaal niet.”

In fractie met D66 en VVD

Al sinds 2015 zijn er verdenkingen tegen Babis. Het Europese anticorruptiebureau OLAF stuitte eind 2017 al op „onregelmatigheden” bij subsidieverstrekking aan bedrijven gelieerd aan de Tsjechische premier.

Babis’ partij Ano 2011 is lid van de Europese familie van liberalen (ALDE) waarvan ook VVD en D66 lid zijn. Bij ALDE bestaat volgens Brusselse ingewijden „al langer groot ongemak” over hun Tsjechische fractiegenoot. Vorige week bij de stemming over het Hongarije-rapport in het Europees parlement was er binnen ALDE brede steun voor een strafprocedure (‘Artikel 7’) tegen de Hongaarse regering die onder meer wordt verdacht van misbruik van EU-subsidies.

Maar Babis steunde, als enige ALDE-kopstuk, de Hongaarse premier Viktor Orbán. Babis noemde zijn partijgenoten die in het Europarlement wel voor Artikel 7 stemden „verraders”.

Volgens de Groenen-fractie in het Europees parlement moet de Commissie „zo snel mogelijk” een onderzoek starten, want dit „ondermijnt het vertrouwen in de politiek”, zegt Groenen-fractieleider Philippe Lamberts.